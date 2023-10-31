Туркменистан и Азербайджан приветствуют успешное развитие стратегических связей

Председатель Меджлиса (Парламента) Туркменистана Дунягозель Гульманова приняла Посла Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмета Гезалова, сообщает Азертадж.

В ходе встречи Гульманова поздравила Гезалова с назначением на пост посла и пожелала ему успехов в его будущей деятельности.

Гульманова отметила, что дружественные и братские отношения между Туркменистаном и Азербайджаном имеют исторические корни и вышли на новый этап развития. Спикер парламента Туркменистана указала на важность взаимных визитов высокого уровня, организованных в последние годы, а также значимость диалога, проводимого между двумя странами в атмосфере стратегического партнерства.

Руководитель туркменского парламента высказалась в пользу дальнейшего расширения отношений между двумя странами в политической, экономической, культурной, образовательной и гуманитарной сферах, по линии парламентов.

В свою очередь, посол Гезалов высоко оценил успешное развитие стратегических отношений между Азербайджаном и Туркменистаном в различных областях и подчеркнул перспективы их дальнейшего развития в будущем.

Стороны обсудили важность межпарламентских связей в укреплении диалога дружбы и добрососедства между двумя странами и народами. Гезалов отметил, что в этой связи большое значение имеет визит спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой в Туркменистан, состоявшийся в декабре 2022 года, и подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между парламентами двух стран.

На встрече также обсуждались вопросы повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. ///nCa, 31 октября 2023 г.