News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменистан и Азербайджан приветствуют успешное развитие стратегических связей

Туркменистан и Азербайджан приветствуют успешное развитие стратегических связей

By

Председатель Меджлиса (Парламента) Туркменистана Дунягозель Гульманова приняла Посла Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмета Гезалова, сообщает Азертадж.

В ходе встречи Гульманова поздравила Гезалова с назначением на пост посла и пожелала ему успехов в его будущей деятельности.

Гульманова отметила, что дружественные и братские отношения между Туркменистаном и Азербайджаном имеют исторические корни и вышли на новый этап развития. Спикер парламента Туркменистана указала на важность взаимных визитов высокого уровня, организованных в последние годы, а также значимость диалога, проводимого между двумя странами в атмосфере стратегического партнерства.

Руководитель туркменского парламента высказалась в пользу дальнейшего расширения отношений между двумя странами в политической, экономической, культурной, образовательной и гуманитарной сферах, по линии парламентов.

В свою очередь, посол Гезалов высоко оценил успешное развитие стратегических отношений между Азербайджаном и Туркменистаном в различных областях и подчеркнул перспективы их дальнейшего развития в будущем.

Стороны обсудили важность межпарламентских связей в укреплении диалога дружбы и добрососедства между двумя странами и народами. Гезалов отметил, что в этой связи большое значение имеет визит спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой в Туркменистан, состоявшийся в декабре 2022 года, и подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между парламентами двух стран.

На встрече также обсуждались вопросы повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. ///nCa, 31 октября 2023 г.

 

 

Related posts:

  1. Совместное заявление Первого саммита Туркменистан-Турция-Азербайджан: стороны на развитие стабильных и надежных поставок и транзита энергоресурсов
  2. Азербайджан назначил нового Посла в Туркменистан
  3. Туркменистан заинтересован в развитии долгосрочных братских связей с Саудовской Аравии
  4. Новый Посол Азербайджана в Туркменистане вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Мередову
  5. Китай и Центральная Азия – курс на дальнейшее укрепление стратегических связей
  6. ОАЭ и Туркменистан расширят межпарламентское сотрудничество
  7. Туркменистан и Азербайджан укрепляют межпарламентское сотрудничество
  8. Азербайджан начал экспорт хлопкового волокна в Туркменистан
  9. Посол Гисмет Гезалов: «Двусторонние отношения между Туркменистаном и Азербайджаном успешно развиваются и носят образцовый характер»
  10. Туркменистан установил с Тринидад и Тобаго дипотношения
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan