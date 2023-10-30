В Ашхабаде отметили 100-летие Турецкой Республики

Посол Турции в Туркменистане Тоган Орал в воскресенье, 29 октября 2023 года, провел прием по случаю 100-летия провозглашения Турецкой Республики.

Ниже приводим полное выступление посла Тогана Орала на праздничном мероприятии:

Уважаемый Заместитель Председателя Кабинета министров! Ваши Превосходительства!

Уважаемые сограждане, проживающие в Туркменистане! Уважаемые представители средств массовой информации! Дорогие гости!

Для меня большая честь и радость принимать вас в качестве гостей в резиденции посольства Турции на нашей прародине, в Туркменистане, в рамках этого исторического мероприятии, где мы отмечаем 100-летие провозглашения Турецкой Республики.

Не случайно Республика была провозглашена 29 октября 1923 года, после очищения от оккупационных сил нашей Родины, после того как было успешно было выиграно национальное противостояние за независимость которая велась под руководством Великого Вождя Ататюрка, архитектора Республики.

Молодой османский офицер Гази Мустафа Кемаль, который провел свою короткую жизнь, сражаясь на фронтах по всей империи, знал, что путь к построению современного будущего для турецкой нации лежит через избрание Республики, формой правления нового турецкого государства.

Оглядываясь ровно столетие спустя, на нашу пылающую географию где кровь и слезы все еще не утихли, можно лучше понять ценность предвидения Ататюрка сегодня.

В день исполнения 100 летия Республики, которую Ататюрк называл «своей величайшей работой», мы заслуженно гордимся тем, что нам удалось поднять Республику выше уровеня современных цивилизаций, которая также являлась целью Ататюрка.

Турецкая нация, вышедшая 100 лет назад победителем из эпической борьбы против империализма, эксплуатации, угнетения и невежества, ставшая источником надежды для всех угнетенных наций, находящихся в плену, благодаря достижениям 100-летнего опыта Республики день за днем продолжает вносить еще больший вклад в обеспечение мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире.

Сейчас я хотел бы зачитать вам послание президента г-на Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю 100-летия Республики.

«Дорогие граждане, Уважаемые гости,

Я сердечно приветствую Вас с самыми искренними чувствами и уважением.

Я искренне поздравляю наших граждан, проживающих в нашей стране и во всем мире, с праздником 29 октября – Днем Республики.

От своего имени, от имени моей страны и моего народа, я хотел бы поблагодарить всех наших друзей и всех наших гостей, своим участием разделяющих нашу радость.

Сегодня мы испытываем радость и гордость в связи с достижением 100-летнего юбилея нашей Республики.

В этот поворотный момент нашей славной истории, я с благодарностью вспоминаю всех героев, стоявших у истоков создания нашего нового государства, особенно основателя нашей Республики – Гази Мустафу Кемаля Ататюрка.

Я желаю милости Аллаха нашим павшим героям и ветеранам, которые тысячу лет проливали свою кровь на земле нашей Родины.

Я хотел бы выразить благодарность всем, кто веками служил нашей Родине, нашему народу и государству с верой в «Вечность государства».

Турецкая Республика, 100-летие которой мы с большим воодушевлением отмечаем сегодня, является последним государством, которое мы создали на этих землях.

Путь нашего народа из прошлого в будущее пролегал от Государства Сельджукидов к Османской Империи и далее к Турецкой Республике.

Турецкая Республика обладает всем наследием нашей 2200-летней государственной традиции, которая находит свое выражение в 16 звездах на Президентском гербе.

Вдохновляясь глубокой историей и древними ценностями, мы стремимся укрепить нашу Республику и подготовить ее к новому веку.

Нашим важнейшим долгом является обеспечение вечного существования нашей Республики, которая, выражаясь словами самого Гази Мустафы Кемаля, зародилась как «защитник беззащитных».

Руководствуясь этим принципом, в течение последних 22 лет мы вели нашу страну от успеха к успеху, от победы к победе. Устраняя вековую недоработку и недостаток, мы предприняли шаги, чтобы с помощью инвестиций поднять нашу Республику на уровень современной цивилизации.

Мы осуществили исторические реформы во всех областях – от демократии до экономики, от безопасности до правосудия, от образования до здравоохранения, от сельского хозяйства до внешней политики.

Благодаря президентской системе управления, пусть и спустя почти век, мы воплотили в жизнь идеал Гази Мустафы Кемаля, сформулированный как: «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ – ЭТО ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПОЛНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ И БЕЗУСЛОВНОГО СУВЕРЕНИТЕТА НАЦИИ».

Устранив стены, возведенные между государством и нацией, мы обеспечили объединение народа с республикой. Своей победоносной борьбой с «опекающими силами» мы воссоединили Республику с демократией.

Сейчас мы прилагаем все усилия для того, чтобы второе столетие Республики стало столетием нашей нации в мире под лозунгом «Столетие Турции».

Благодаря росту экономики, укреплению демократии, усилению репутации, расширению сферы влияния, принципиальной и дальновидной внешней политике, мы продолжаем выступать «защитником беззащитных» во всем мире.

Нам приятно видеть, что за каждым успехом Турции с надеждой следят все угнетенные народы нашего региона и всего мира.

Мы полны решимости прославлять идеал великой и сильной Турции, невзирая на внешних и внутренних недоброжелателей.

Несмотря на террористические организации, выступающие в роли наемников империалистов…Несмотря на захватчиков, которые до сих пор пытаются сводить счёты столетней давности…Несмотря на некомпетентных честолюбивцев, которым мешают достижения нашей страны…Коротко говоря, несмотря на врагов народа и нашей страны, мы, с Божьей помощью, осуществим «Столетие Турции», как и другие наши цели.

Да поможет нам Всевышний!

С этими чувствами и мыслями я искренне поздравляю всех наших граждан, проживающих в Турции и за рубежом, с Днем Республики.

Да упокоятся с миром души наших погибших героев!

Со 100-летием нашей Республики!

Оставайтесь в добром здравии…

Реджеп Таййип Эрдоган Президент»

На протяжении последних четырех лет я с гордостью представляю свою страну в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла в Ашхабаде.

В завершении своей миссии в Туркменистане, незабываемым воспоминанием для меня станет то что этот последний прием в честь националного дня в котором вы участвуете, совпал с 100-летием провозглашения Республики.

Для меня является источником огромного счастья выполнить свой первый дипломатический долг в нашем братском Туркменистане, которая является для нас Родиной предков.

Я хотел бы выразить искреннюю признательность в первую очередь Национальному лидеру туркменского народа г-ну Гурбангулу Бердымухамедову и президенту г-ну Сердару Бердымухамедову а также всем туркменским должностным лицам и братскому туркменскому народу за поддержку, которую они оказали в работе нашего посольства во благо дальнейшего развития и укрепления отношений между нашими странами, а также за искреннюю дружбу, которую они оказали мне и моей семье.

Участие в чрезвычайно успешном официальном визите Президента Сердара Бердымухамедова в Турцию в дни празднования 100-летия нашей Республики стало очень значимым подарком, преподнесенным мне в преддверии окончания моего срока полномочий.

Конечно, мне хотелось бы выразить сердечную благодарность вам, нашим дорогим друзьям, которые украсили Ашгабад и превратили его в незабываемое место для меня, моей жены Дуньи и моего сына Джана, который родился здесь.

Я хотел бы поблагодарить всех вас за то, что разделили с нами радость празднования 100-летия нашей Республики.

Множество столетий в переди!

Да здравствует Турецкая Республика!

Спасибо за внимание.

Несколько фото с мероприятия:

///nCa, 30 октября 2023 г. (фото – Посольство Турции в Туркменистане)