OGT 2023: Международная конференция и выставка “Нефть и газ Туркменистана 2023” завершила свою работу церемонией награждения

В пятницу, 27 октября, в Ашхабаде завершила свою 3-дневную работу Международная конференция и выставка «Нефть и Газ Туркменистана 2023» (OGT 2023).

В последний 3-й день конференции состоялась церемония награждения по шести номинациям: Excellence in Energy Award, Best Moderator Award, Excellence in Catering Services, Outstanding Contribution as a Knowledge Partner, Distinguished Excellence in Technical Panel Hosting, Exhibition Excellence Award.

Премией Excellence in Energy Award были награждены такие компании как Socar, Dragon Oil, CNPC, Pel Limited, Auguste International, Çalik Enerji, Daewoo E&C Branch in Ashgabat, Baker Hughes, Yug-Neftegaz, Hyundai Engineering, Mitro International limited, Buried Hill, ENI Turkmenistan Limited, Schlumberger, NAPECO, LX International, Севертранснеруд.

Лучшим модератором конференции объявлен Посол Джон Макгрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Excellence in Catering Services, премия за оказание лучших услуг в области общественного питания, присуждена ресторану Gul Zaman и Arassa Deniz.

Награда Outstanding Contribution as a Knowledge Partner была вручена Руководителю по аналитике (Ближний Восток и Африка) из S&P Global Commodity Insights Клэр Годар. S&P оказала поддержку организатором конференции OGT2023 в разработке повестки дня форума и в приглашении высокопоставленных докладчиков.

Премией в номинации Distinguished Excellence in Technical Panel Hosting награждена SPE – Society of Petroleum Engineers.

Награда Exhibition Excellence Award за наилучший дизайн павильона на выставке OGT 2023 досталась двум компаниям, которые были выбраны из 70 участников экспо – это малазийская Petronas и туркменская компания Söwda Gurluşyk Maslahaty.

Форум и выставка OGT 2023, ставшие одним из грандиозных и успешных событий ТЭК Туркменистана, привлекла свыше 700 национальных и зарубежных делегатов, более 400 компаний и около 10 000 посетителей выставки.

Повестка OGT 2023 была сосредоточена на будущем энергетики, инвестиционных возможностях в туркменском энергетическом секторе, зеленой и устойчивой энергетике, технологических инновациях и экологических аспектах разработки углеводородов. ///nCa, 27 октября 2023 г.