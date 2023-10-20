Завершился рабочий визит Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в Китай

19 октября завершился рабочий визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Китайскую Народную Республику.

Как уже сообщалось, 18 октября Герой-Аркадаг по приглашению Председателя КНР принял участие в Третьем форуме высокого уровня «Один пояс, один путь». В своём выступлении Национальный Лидер туркменского народа подтвердил активную и инициативную позицию Туркменистана в вопросах развития взаимовыгодного конструктивного международного сотрудничества, сделав акцент на таких стратегических направлениях, как энергетика, транспорт и коммуникации, экология, внедрение в промышленность и другие отрасли «зелёных» технологий, углубление интеграционных процессов в экономике в целом.

Сегодня, в заключительный день рабочего визита, состоялась встреча Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана прибыл в Дом народных собраний Китая, где его тепло приветствовал руководитель дружественной страны.

Перед началом встречи Герой-Аркадаг и Председатель КНР сфотографировались на фоне Государственных флагов Туркменистана и Китайской Народной Республики.

Поблагодарив Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова за участие в Третьем форуме «Один пояс, один путь» и отметив, что очень рад приветствовать его в Китае, Председатель Си Цзиньпин констатировал поступательную динамику межгосударственного сотрудничества, опирающегося на исторически сложившиеся узы дружбы и располагающего солидным многоплановым потенциалом.

Как отмечалось, новым действенным шагом на пути развития двусторонних отношений стал состоявшийся в январе нынешнего года государственный визит Президента Сердара Бердымухамедова в Китайскую Народную Республику.

По итогам прошедших в Пекине переговоров достигнуты важные договорённости и подписан внушительный пакет документов. Пользуясь представившейся возможностью, руководитель КНР передал главе Туркменистана тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания.

Ещё раз поблагодарив Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова за принятое приглашение посетить Пекин, Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай придаёт большое значение сотрудничеству с Туркменистаном, высоко ценит и поддерживает его созидательные международные инициативы.

Выразив Председателю Си Цзиньпину признательность за приглашение посетить КНР, Герой-Аркадаг отметил, что традиции туркмено-китайской дружбы прослеживаются на протяжении более двух тысяч лет, уходя корнями в далёкое прошлое. Обе страны и их народы были тесно связаны Великим Шёлковым путём. Общеизвестно, что этот легендарный маршрут, пролегавший через территорию Центральной Азии из Китая в Европу, стал фактором развития и прогресса всей мировой цивилизации.

Сделав акцент на теме обеспечения устойчивого развития в регионе, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул важность усилий по сопряжению стратегии Туркменистана «Возрождение Великого Шёлкового пути» с инициативой Китая «Один пояс, один путь». На протяжении многих лет данная инициатива способствовала укреплению торговых и культурных связей на Евразийском пространстве.

Таким образом, народы Туркменистана и КНР связывают многовековые дружественные отношения, огромный опыт взаимодействия и добрососедства. Начиная с Огуз-хана, считающегося родоначальником нашего народа, в туркменских государствах существовал обычай встречать с «райскими» скакунами-ахалтекинцами иностранных послов на границе, сказал Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов. Так, парфяне встретили на границе делегацию во главе с Чжан Сяном, послом Китайского императора У-Дина, с 20 000 всадников.

В продолжение темы Национальный Лидер туркменского народа отметил, что среди дипломатических преподношений конь был самым ценным подарком. В то время предки всемирно известных скакунов, именуемых «небесными» конями, были отправлены в дар Парфией императорам Китая, получившего название «Царство Небесное».

Древние туркмены-гунны – потомки Гун-хана, старшего сына Огуз-хана. Гуннов в Европе называют «кунами». Слова «гун» и «хун» означают «солнце». Хунны занимали огромные территории от обширных пустынь северо-западного Китая до Сибири. Мете-хан, правитель Великого Хуннского государства туркмен-огузов, имел хорошие отношения с китайскими императорами, подчеркнул Герой-Аркадаг.

Кроме того, существовавшее в VI веке Государство гёктуркмен поддерживало тесные связи с народом Китая. Во главе с Бильге-ханом это государство обрело ещё больший расцвет. Тогда китайский посол Мэйлучжоу предложил Бильге-хану укрепить близкие и братские отношения. Договор с Бильге-ханом хотел заключить и Танский император Сюань Цзун.

История также свидетельствует о существовании торговых связей между хуннами, жившими по соседству с Китаем, и китайской династией Хань. Во время правления Мете-хана между двумя странами установились отношения в плане изучения опыта друг друга, отметил Национальный Лидер туркменского народа.

В качестве конкретного примера Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов привёл такой факт, что в

49 году до н.э. хунны, являющиеся предками нынешних туркмен, подписали с правителем Китая договор, получивший название «Клятвенный договор». Он регулировал отношения между двумя могущественными государствами. В договоре было указано, что хунны и китайцы были как одна семья, в нём утверждалось: «Пусть наши сыновья и внуки будут верны этому договору из поколения в поколение».

Говоря об этом, Председатель Халк Маслахаты также отметил, что Китай и хунны наладили дипломатическую переписку, чтобы обеспечить выполнение предыдущих соглашений. В китайских источниках сохранились некоторые письма великого хуннского правителя Мете-хана, которые он писал китайскому правителю Сяо Вэню.

Одним из литературных доказательств продолжающихся, начиная с эпохи Великого Шёлкового пути, связей между туркменским и китайским народами, являются такие строки из знаменитого дестана нашего народа «Хюрлукга–Хемра»: «Прибыл караван из провинции Чин-Мачин».

Вновь подчеркнув, что наши страны и народы объединены многовековыми узами дружбы, Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Председателя Си Цзиньпина за предоставленную возможность встретиться, а также за оказанное радушие и гостеприимство.

Как отметил Председатель Халк Маслахаты, встречи с главой КНР – это всегда значимые события в отношениях между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой. Они дают возможность обменяться мнениями о состоянии межгосударственных связей, выявить наиболее важные темы, требующие особого внимания, придать двусторонним контактам необходимые импульсы.

Герой-Аркадаг с удовлетворением констатировал высокий уровень обоюдного доверия, взаимопонимания и открытости, достигнутый за последние годы под руководством Председателя КНР Си Цзиньпина в туркмено-китайских отношениях. Стратегическому партнёрству между нашими странами присущ поступательный, неуклонный и целенаправленный характер по всему спектру направлений. Развивая и расширяя его, мы неизменно опираемся на исторические узы дружбы и добрососедства туркменского и китайского народов, их глубокую взаимную симпатию и уважение друг к другу, близость позиций двух государств по ключевым вопросам современной международной политики, прочную правовую базу сотрудничества, мощный обоюдный экономический потенциал, отметил Председатель Халк Маслахаты.

Такой характер взаимодействия, отвечая коренным интересам Туркменистана и Китая, вносит заметный конструктивный вклад в сохранение и укрепление международной стабильности и безопасности, способствует решению целого ряда актуальных региональных вопросов, выступает важным фактором ускорения и расширения торгово-экономических процессов на Азиатском континенте.

При этом Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты подтвердил, что Туркменистан твёрдо настроен на дальнейшее упрочение братских, дружественных связей с Китаем и готов к продолжению совместной работы в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Пользуясь случаем, Герой-Аркадаг передал Председателю Си Цзиньпину сердечные приветствия от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, а также адресовал пожелания мира, благополучия и процветания китайскому народу.

В продолжение встречи Национальный Лидер туркменского народа и глава КНР обсудили ключевые векторы туркмено-китайского взаимодействия, выстраиваемого с расчётом на долгосрочную перспективу и развивающегося по восходящей линии как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в том числе в формате «Центральная Азия–Китай».

В контексте оптимального задействования имеющегося внушительного потенциала в торгово-экономической сфере отмечалась роль Туркмено-китайского межправительственного комитета, призванного способствовать наращиванию и диверсификации продуктивного партнёрства.

В числе приоритетных направлений сотрудничества также был обозначен транспортно-логистический сектор. В данной связи Председатель Си Цзиньпин подчеркнул актуальность и востребованность выдвинутых Туркменистаном инициатив, нацеленных на наращивание эффективного регионального и международного партнёрства в этой стратегической сфере. При этом отмечалась значимость взаимодействия в контексте реализации стратегий «Возрождение Великого Шёлкового пути» и «Один пояс, один путь», их сопряжения и взаимодополняемости.

Неотъемлемой составляющей туркмено-китайских отношений также является культурно-гуманитарная область, где имеется многолетний позитивный опыт совместной работы.

Отметив, что он всегда с теплотой вспоминает свой визит в Туркменистан, руководитель КНР пригласил Героя-Аркадага вновь посетить Китай.

По завершении переговоров в присутствии Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина состоялось подписание двусторонних документов.

В частности, подписаны: Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве и Меморандум о взаимопонимании между Государственной таможенной службой Туркменистана и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по сотрудничеству в области укрепления потенциала Программы Уполномоченных экономических операторов.

Из Дома народных собраний Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана проследовал в Международный аэропорт Пекина «Шоуду». В воздушной гавани Героя-Аркадага провожали министр природных ресурсов КНР Ван Гуанхуа и другие официальные лица. Тепло попрощавшись с представителями китайской стороны, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов поднялся на борт ожидающего его самолёта, на котором отбыл на Родину.

По прибытии в Международный аэропорт Ашхабада Героя-Аркадага встретили официальные лица.

Здесь же представитель Посольства Китайской Народной Республики в Туркменистане поздравил Национального Лидера туркменского народа с успешным визитом в КНР. Как отмечалось, участие Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в Третьем форуме высокого уровня «Один пояс, один путь» свидетельствует об инициативном и ответственном подходе Туркменистана к выработке решений актуальных вопросов развития регионального и международного сотрудничества, отвечающего интересам всеобщего мира, благополучия и прогресса.

Была также выражена уверенность, что состоявшийся рабочий визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Китайскую Народную Республику послужит дальнейшему укреплению и наращиванию традиционного межгосударственного диалога, основанного на исторически сложившихся связях, обоюдной доброй воле сторон и принципах равноправного стратегического партнёрства.

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В рамках рабочего визита Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в Китайскую Народную Республику состоялись встречи членов официальной делегации нашей страны с руководителями соответствующих министерств и ведомств КНР, в том числе по линии МИД, топливно-энергетического сектора, сфер транспорта и связи, образования, науки, здравоохранения и спорта.

Отмечалось, что Китай, являясь крупным торговым партнёром Туркменистана, намерен и впредь развивать двусторонние отношения с целью продвижения многопланового партнёрства, поддерживать тесные связи на высоком уровне.

Рассмотрен широкий спектр вопросов политико-дипломатического взаимодействия, а также сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Стороны были единодушны во мнении о необходимости налаживания регулярных встреч для поддержания активного диалога и практической реализации совместных инициатив в области торговли, транспортно-коммуникационных систем, медицины и здравоохранения, научно-технических инноваций, цифровой экономики и др./// TDH, 19 октября 2023 г.