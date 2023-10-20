Таможенные службы Туркменистана и Китая намерены сотрудничать по Уполномоченным экономическим операторам

19 октября 2023 года в рамках рабочего визита Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Китай состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по расширению возможностей системы Уполномоченных экономических операторов (УЭО) между Государственной таможенной службой Туркменистана и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики.

Как сообщается Государственная таможенная Служба Туркменистана, документ призван способствовать развитию двустороннего сотрудничества в области создания и развития системы УЭО посредством взаимного обмена опытом.

В рамках Меморандума стороны намерены проводить обучающие мероприятий, тренинги, встречи, в целях повышения квалификации соответствующих сотрудников в области УЭО, а также организовать взаимные визиты с целью обмена опытом по реализации системы УЭО.

Ожидается, реализация Меморандума содействует практической реализации дополнений, внесенных в Таможенный кодекс Туркменистана 30 сентября 2023 года относительно системы Уполномоченных экономических операторов, а также будет способствовать развитию торгово-экономических отношений Туркменистана и Китая.///nCa, 20 октября 2023 г.