Перечень итоговых документов по многостороннему сотрудничеству 3-го Форума международного сотрудничества высокого уровня “Пояс и путь”

Итоги форума высокого уровня

(1) Пекинская инициатива по углублению сотрудничества в области взаимосвязанности

(2) Создание Глобального альянса инноваций в области устойчивого транспорта

(3) Пекинская инициатива по экологическому развитию “Пояс и путь”

(4) Отчет о перспективах зеленого развития “Один пояс, один путь”

(5) Создание инвестиционного и финансового партнерства в области зеленого развития

(6) Пекинская инициатива по международному сотрудничеству в области цифровой экономики “Пояс и путь”

(7) Китай запускает глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом

Результаты тематических форумов и конференций предпринимателей

(8) Рамочная инициатива по международному экономическому и торговому сотрудничеству в области цифровой экономики и “зеленого” развития

(9) Китай проведет Всемирную выставку цифровой торговли в ноябре 2023 года

(10) Инициатива голубого сотрудничества “Пояс и путь”

(11) Резюме председателя Специального форума “Чистый шелковый путь”

(12) “Достижения и перспективы построения целостности в рамках “Пояса и пути””

(13) Принципы высокого уровня для обеспечения целостности в рамках инициативы “Один пояс, один путь”

(14) Об укреплении инициативы международного сотрудничества аналитических центров “Пояс и путь”

(15) Совместная инициатива “Шелковый путь от сердца к сердцу”

(16) Заявление председателя Специального форума по местному сотрудничеству

(17) Пекинская декларация Конференции предпринимателей “Пояс и путь”

Достижения платформы межправительственного сотрудничества

(18) Разделяя эпоху, разделяя Шелковый путь и разделяя сильные порты – Видение и действия международного сотрудничества портов Морского Шелкового пути (опубликовано Форумом сотрудничества портов Морского Шелкового пути)

(19) Инициатива по устойчивому развитию 20 городов “Один пояс, один путь” (выпущена Альянсом устойчивых городов “Один пояс, один путь”)

(20) Зеленое финансирование поддерживает инициативу по преобразованию энергетики “Один пояс и один путь” (обнародована Форумом энергетического партнерства “Один пояс и один путь”)

(21) Инициатива совместных действий Аналитического центра по сотрудничеству в области энергетики “Пояс и путь” (опубликована Партнерским форумом по сотрудничеству в области энергетики “Пояс и путь”)

(22) Годовой отчет о принципах зеленых инвестиций “Пояса и пути” за 2023 год (опубликован на ежегодной конференции принципов зеленых инвестиций “Пояса и пути”)

(23) Принципы зеленых инвестиций “Пояса и пути” на 2023-2026 гг. Средне- и долгосрочный план (обнародован на ежегодной встрече принципов зеленых инвестиций “Пояса и пути”)

(24) Совместное заявление Четвертого форума сотрудничества в области сбора налогов и администрирования “Пояса и пути”

(25) План действий по оптимизации налоговой бизнес-среды (2023-2025 годы)” (опубликован Форумом сотрудничества в области сбора налогов и администрирования “Один пояс и один путь”)

(26) Хартия механизма сотрудничества в области предотвращения стихийных бедствий и управления чрезвычайными ситуациями “Пояса и пути””

(27) Протокол третьего совещания координаторов по уменьшению опасности землетрясений в рамках инициативы “Пояс и путь”

(28) Альянс по научным исследованиям землетрясений “Один пояс, один путь” (создан по инициативе Совещания координаторов по уменьшению опасности землетрясений “Один пояс, один путь”)

(29) Инициатива таможенного сотрудничества в области безопасности пищевых продуктов “Пояс и путь”

(30) Механизм таможенного сотрудничества “Один пояс и один путь” в области безопасности пищевых продуктов

(31) Альянс туристических городов Шелкового пути

(32) Цзиндэчженьская декларация Альянса туристических городов Шелкового пути (опубликована Международным форумом по культуре и развитию туризма в городах Шелкового пути)

(33) Яньчэнский консенсус Глобального прибрежного форума 2023 года

(34) Наньнинская инициатива круглого стола министров строительства Китая и АСЕАН

(35) Совместное заявление Первого совещания директоров Бюро интеллектуальной собственности Китая и Центральной Азии

Достижения платформы неправительственного сотрудничества

(36) Инициатива “Объединение усилий в области развития и совместного построения прекрасного Шелкового пути” (инициирована более чем 20 научно-исследовательскими институтами Китая и стран Центральной Азии)

(37) Инициатива “Укрепление Китайско-африканского научно-технического сотрудничества “Пояс и Путь” в целях содействия устойчивому развитию в Африке”

(38) Пекинская декларация о построении цифрового Шелкового пути (опубликована Международным исследовательским центром больших данных по устойчивому развитию в сотрудничестве с учеными из 25 стран и регионов)

(39) Инициативы межбанковского механизма сотрудничества “Пояс и путь” по реагированию на глобальные вызовы в постэпидемическую эпоху

(40) Проведение второго отбора на международную премию в области коммуникаций ”Шелковый путь” (спонсируется Альянсом информационного сотрудничества “Пояс и путь”)

(41) Совместная инициатива Центрального радио и телевидения Китая и средств массовой информации стран, совместно строящих “Пояс и путь”, по содействию «взаимное познание цивилизаций» (принята более чем 40 основными медиа-организациями, совместно созданных Центральным радио и телевидением Китая)

(42) Механизм сотрудничества “Ближневосточный партнер” (совместно запущен Центральной радиостанцией и телевидением Китая и 15 средствами массовой информации в 8 странах Ближнего Востока)

(43) Ежегодный отчет о работе телевизионного сообщества Шелкового пути (опубликован Форумом на высшем уровне телевизионного сообщества Шелкового пути)

(44) Silk Road Media “Совместная декларация о совместных действиях” (опубликована Глобальным форумом “Формирование нового видения Шелкового пути”)

(45) Инициатива по укреплению академического сообщества по строительству “Пояса и пути” (обнародована на 10-м юбилейном семинаре по строительству “Пояса и пути”)

(46) Шанхайский консенсус Альянса международного фестиваля искусств “Шелковый путь”

(47) Альянс кинофестивалей “Пояс и путь” (инициирован и учрежден оргкомитетом Шанхайского международного кинофестиваля)

(48) Международный кинофестиваль “Шелковый путь”

(49) Международная платформа сотрудничества в области медицинского образования “Пояс и путь”

Международные конференции, которые будут проведены в период с 2023 по 2024 год

(50) В САР Гонконг проходит 8-й форум саммита “Пояса и пути”

(51) Китайско-Европейский форум международного сотрудничества

(52) 5-й Международный форум “Морской транспорт Шелкового пути”

(53) Глобальный форум по устойчивому транспорту (2023)

(54) Форум сельскохозяйственного сотрудничества и развития “Пояс и путь”

(55) Семинар на тему “Инновации и передовой опыт в финансировании инфраструктуры, учитывающей изменения климата”

(56) Семинар по финансовой поддержке совместного обеспечения качественного развития “Пояса и пути”

(57) Конференция по научно-техническому обмену “Пояс и путь”

(58) Министерская конференция “Пояс и путь” по научно-техническим инновациям

(59) 5-й Международный центр знаний в области инженерной науки и технологий (IKCEST) Международный конкурс больших данных “Пояс и путь”

(60) Третье пленарное заседание Альянса международных научных организаций “Пояс и путь”

(61) Министерский форум “Один пояс, один путь” 2023 года по международному сотрудничеству в области предотвращения стихийных бедствий и управления чрезвычайными ситуациями

(62) Конференция Международного комитета по сотрудничеству аналитических центров “Пояс и путь”

(63) Форум сотрудничества СМИ “Пояс и путь”

(64) Национальный форум издательского сотрудничества “Один пояс, один путь”

(65) Китайский (международный) документальный форум

(66) Форум Лянчжу

(67) 9-я Конференция по сотрудничеству городов чайной церемонии Ванли Китай-Монголия-Россия

(68) 8-й Форум международного сотрудничества морских портов Шелкового пути

(69) Второй Форум международного сотрудничества “Воздушный шелковый путь” Чжэнчжоу-Люксембург

(70) 4-й форум Парк Сити

(71) 7-й Международный форум высокого уровня по устойчивому городскому развитию

(72) Круглый стол по экологическому развитию “Пояс и путь”

(73) Конференция по зеленым инновациям “Пояс и путь”

(74) Ежегодное совещание платформы обслуживания больших данных “Пояс и путь” по экологии и охране окружающей среды

(75) Семинар “Пояс и путь” по сотрудничеству в области мирного использования ядерной энергии

(76) Международный семинар по совместному промышленному развитию “Пояса и пути”

(77) 8-й саммит международного сотрудничества “Один пояс, один путь” по строительству парков

(78) Пятый форум сотрудничества в области сбора налогов и администрирования “Пояса и пути”

(79) Шестой Форум по сотрудничеству в области национальных стандартов бухгалтерского учета “Один пояс, один путь”

(80) Серия встреч межбанковского механизма сотрудничества “Пояс и путь” до 2024 года

(81) 3-я конференция высокого уровня “Один пояс, один путь” по правам интеллектуальной собственности

(82) Второе координационное совещание Механизма сотрудничества в области предотвращения стихийных бедствий и управления чрезвычайными ситуациями “Пояс и путь”

(83) Второй международный форум по сотрудничеству в судоходной сфере “Морской шелковый путь” (Цюаньчжоу)

(84) Строительство “Шелкового пути здравоохранения” и Пятый форум сотрудничества Китая и АСЕАН в области здравоохранения

(85) 10-я годовщина инициативы “Один пояс, один путь” и Международный симпозиум по содействию высококачественной занятости

(86) Международный форум сотрудничества аналитических центров “Пояс и путь”

(87) 3-е заседание Совета директоров Альянса информационного сотрудничества “Пояс и путь”

(88) Саммит телевизионного сообщества Шелкового пути в 2024 году

(89) Форум молодежного творчества и наследия “Пояс и путь” в 2024 году /// nCa, 19 октября 2023 г. [опубликовано на китайском языке на веб-сайте Международного форума сотрудничества «Пояс и путь» 2023]

#BRF_2023, #Belt_Road, #Summit