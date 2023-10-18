Туркменистан принял участие в молодежном форуме СВМДА

12 октября в городе Самарканд, Узбекистан, состоялось шестое заседание Молодёжного совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором приняла участие также делегация Туркменистана, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В работе заседания приняли участие представители его национальных структур, государственных органов, отвечающих за работу в области молодёжной политики, а также общественные молодёжные организации из Азербайджана, Бангладеш, Израиля, Индии, Иордании, Ирака, Казахстана, Камбоджи, Китая, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана и Шри-Ланки.

К участникам заседания с приветственным словом обратился возглавляющий туркменскую делегацию председатель Центрального совета Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули Язполат Кериев, который рассказал о деятельности своей организации, акцентировал внимание на актуальных вопросах, связанных с развитием молодёжного движения и международного сотрудничества.

В числе примеров было названо относительно недавнее официальное вступление Молодёжной организации Туркменистана в Глобальное Молодёжное сообщество ЮНЕСКО. Состоялся обмен опытом в контексте проведения в г.Аркадаг Международного молодёжного форума «Диалог – гарантия мира», в рамках которого был подписан Меморандум об учреждении Диалога молодёжи стран Центральной Азии.

Были проанализированы такие актуальные вопросы современности, как использование новых технологий в миростроительстве, взаимосвязь изменения климата и мира, вопросы цифровой дипломатии, другие конструктивные молодёжные инициативы в области мира и социальной сплочённости.

В рамках СВМДА прошёл Международный форум молодых лидеров Азии под названием «Диалог поколений», участниками одной из тематических сессий которого стали представители Центрального совета Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули. Они, в частности, инициировали дискуссии на темы, посвящённые причинам изменения климата и окружающей среды. «Диалог поколений» был впервые запущен на заседании Молодежного совета и посвящен вопросам качественного образования, изменения климата и креативной экономики.

На следующий день прошла череда мероприятий в двустороннем формате, которые объединили представителей разных стран. Так, Председатель Центрального совета Молодёжной организации Тукменистана имени Махтумкули провел встречу с первым заместителем министра молодёжной политики и спорта, директором Агентства по делам молодёжи Узбекистана. В ходе неё были обозначены ключевые векторы по активизации двустороннего партнёрства, задачи которого определены Меморандумом о двустороннем сотрудничестве, объединяющем Союз молодёжи Республики Узбекистан и Молодёжную организацию Туркменистана имени Махтумкули.

Как констатировалось, мероприятия, организованные в рамках форума, призваны содействовать лучшему взаимопониманию, сов­местному поиску решений наиболее актульных проблем молодёжи, укреплению взаимодействия между молодёжью стран-участниц СВМДА, направленного на создание глобальной атмосферы благополучия и безопасности.

На полях форума для участников был организован экскурсионный тур по историко-культурным достопримечательностям Самарканда.

Молодежный совет СВМДА является консультативно-совещательным органом, осуществляющим координационную деятельность входящих в него молодежных организаций, объединений и движений государств-членов СВМДА. Молодежный совет СВМДА содействует всестороннему сотрудничеству между государствами-членами СВМДА для укрепления взаимодействия, мира и дружбы в Азии. ///nCa, 18 октября 2023 г.