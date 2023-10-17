Туркменистан является ключевым партнером Китая в совместном строительстве “Пояса и пути” – Ван И

В понедельник, 16 октября 2023 г, в Пекине вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщает CGTN.

Обмены на высоком уровне между Китаем и Туркменистаном остаются тесными, и взаимное доверие является прочным, заявил Ван И в ходе встречи.

В этом году лидеры двух стран совместно объявили о повышении уровня китайско-туркменских отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, что установило новую позицию в отношениях двух стран на двустороннем уровне и открыло новую эру сотрудничества для партнерства, подчеркнул глава китайской дипломатии.

Китай готов сотрудничать с Туркменистаном, руководствуясь консенсусом глав двух государств, для углубления всестороннего взаимовыгодного сотрудничества и продвижения китайско-туркменского стратегического партнерства на новый уровень, заявил Ван И. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД Китая.

Как отметил Ван И, китайская инициатива Пояса и пути (BRI) соответствует текущей тенденции развития и получила широкую поддержку со стороны международного сообщества.

Туркменистан является ключевым партнером в совместном строительстве “Пояса и пути”, и Китай считает, что участие Туркменистана в Форуме международного сотрудничества “Пояс и путь” придаст новый импульс взаимодействию между Китаем и Туркменистаном, способствуя продвижению знаковых проектов между двумя странами, добавил он.

В свою очередь, Мередов заявил, что Туркменистан высоко ценит стратегическое значение китайско-туркменских отношений и дорожит характером этих отношений на высоком уровне, а также глубокой дружбой между двумя народами.

Туркменистан рассчитывает на дальнейшее изучение потенциала сотрудничества в различных областях и содействие непрерывному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Туркменистаном, добавил глава МИД Туркменистана.

По его словам, Третий форум международного сотрудничества “Один пояс, один путь” является значительным глобальным событием.

Туркменистан активно поддерживает и участвует в инициативе Пояса и пути, а также надеется усилить сопряжение между стратегией “Возрождения Великого Шелкового пути” и BRI для повышения уровня взаимосвязанности в Евразийском регионе, подчеркнул Мередов. ///nCa, 17 октября 2023 г. (Фото – Синьхуа)