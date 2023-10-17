CNPC – Платиновый партнер XXVIII Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2023» (OGT 2023)

На сегодняшний день глобальный переход к углеродно-нейтральному миру становится наиболее важным вызовом и требует решительных действий в энергетической сфере. Такая задача требует интенсивного взаимодействия стран на политическом, экономическом и общественном уровне.

В период таких событий и глобальных перемен, XXVIII Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2023» (OGT 2023) занимает активную позицию в освещении последних событий связанных с энергетическим переходом, являясь платформой для обмена мнениями, укрепления партнерских отношений и разработки стратегий. Ведущее региональное и международное событие соберет руководителей самого высокого уровня для обмена идеями и опытом по ключевым вопросам нефтегазовых проектов, а также предоставит доступ к последней информации о приоритетных проектах и направлениях инвестирования в нефтегазовый сектор Туркменистана. На сессиях конференции выступят Президент нефтяной компании «SOCAR» Ровшан Наджаф, директор филиала Daewoo E&C в Туркменистане Мин Манджун, член-корреспондент Академии Наук Туркменистана Рахман Эседуллаев, главный менеджер технического рынка на Среднем Востоке и Центральной Азии BASF Middle East Chemicals LLC Ашраф Абу Фарис, директор XP Upgreen Барт Вотерикс, главный технический советник Mitro International Limited Игорь Шевченко, а также руководители других международных организаций и энергетических компаний.

CNPC принимает активное участие в главном ежегодном энергетическом мероприятии и является платиновым партнером OGT 2023, который пройдет 25-27 октября. Следует отметить, что CNPC – это комплексная международная энергетическая компания, занимающая лидирующее положение в энергетическом мире. Началом деятельности можно считать реорганизацию на базе Китайской национальной нефтегазовой головной компании, которая прошла в июле 1998 года. За время проведенной работы и сотрудничества с более чем 30 странами, CNPC удалось подтвердить свой статус первоклассной многопрофильной энергетической компании на мировом уровне.

Будучи многопрофильной международной энергетической компанией, CNPC работает по следующим ключевым направлениям- интеграция нефтегазовых инвестиционных операций, предоставление сервиса по инженерным технологиям, строительство нефтяных проектов, производство нефтяной техники, финансовые услуги и освоение новых источников энергии. Корпорация занимается разведкой и разработкой нефти и газа в обширных сухопутных и морских зонах, постоянно расширяя деятельность на территориях Центральной Азии, России, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и АТР. На данный момент компания провела нефтегазовые инвестиционные операции более чем в 32 странах мира.

В 2021 году компания добыла 179,44 млн тонн сырой нефти, поставила в различные страны 179,44 млн тонн. Объем переработки нефти за этот период составил 200,81 млн тонн. Объем реализации природного газа 205,55 в млрд. м3. Являясь крупнейшим в Китае транспортером и продавцом природного газа, CNPC добилась объема реализации природного газа показателем 205,55 в млрд. м3.

Компания одна из немногих остается верной своему принципу ориентированности на людей, качества и безопасности окружающей среды. Совместно с нефтегазовой мировой отраслью, CNPC оказывает усилия по борьбе с изменением климата и продвижению перехода к экологичным технологиям. Со стороны руководства постоянно проводится оценка деятельности на окружающую среду, предпринимаются усилия по сокращению негативного воздействия на климат. CNPC поддерживает идею перехода к зеленой и низкоуглеродной модели развития, придерживается изначально разработанной стратегии «чистая альтернатива, стратегическая замена и зеленое развитие», с целью достижения «почти нулевых» выбросов углерода к 2050 году. В качестве движущей силы компания использует инновационные технологии и обеспечивает последними достижениями технологии все сферы своей деятельности. В 2023 году компания продолжила углублять институциональную реформу в области науки и техники и продолжает совершенствовать систему принятия решений в области технологических инноваций. Компания принимает участие в качестве партнера во всех масштабных спортивных проектах Туркменистана, включая чемпионаты мира и Азии.

На международном уровне, CNPC оказывает особое внимание социальным и общественным интересам в странах присутствия. Результатом такого отношения стали многочисленные благотворительные акции по подготовке специалистов, учреждение стипендий, организация специальных образовательных фондов, а также проведения мероприятий в сфере культуры и спорта.

Туркменистан является одной из самых богатых стран по запасам природных ресурсов и представляет большой интерес для Китая, как партнер в обеспечении природным газом. Началом проведения работ CNPC на территории Туркменистана стали осуществление нефтегазовых инвестиций и оказание инженерно-технических услуг на нефтегазовых месторождениях в 2002 году. В результате совместного сотрудничества в 2007 г. был подписан Договор о разделе продукции по договорной территории «Багтыярлык» и Контракт о купле-продаже природного газа между ГК «Туркменгаз» и СNPC. В августе того же года был официально запущен проект правого побережья реки Амударья. Проект проводится на договорной территории Багтыярлык, которая включает в себя участки А и Б. За время проводимых работ были построены трубопроводы, газосборная станция, генеральная газосборная станция, завод по очистке. Начата прокачка годного коммерческого природного газа в газопровод Центральная Азия-Китай.

Показателем активного и постоянного международного взаимодействия стала встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и президента CNPC Хоу Цицзюнем, которая прошла 27 июня 2023 года. Во время переговоров стороны обсудили текущее состояние взаимодействия и перспективу дальнейшего сотрудничества. На данном этапе, приоритет сотрудничества Туркменистана и Китая представляет топливно-энергетический сектор. Встреча подчеркнула важность и динамику конструктивных туркмено-китайских отношений.

CNPC осознает важность бережного отношения к окружающей среде и не первый год принимает участие в OGT. На сегодняшний день для участия в конференции уже зарегистрировалось более 400 делегатов из 35 стран, а свои выставочные стенды представят более 70 международных энергетических компаний.

Подробную информацию можно найти на сайте мероприятия: www.ogt-turkmenistan.com

///nCa, 17 октября 2023 г. (в сотрудничестве с Turkmen Forum)