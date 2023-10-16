Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Иран и Турция обсуждают проект международного транспортного коридора

13 октября 2023 года в пятницу, транспортные ведомства и представители железнодорожного сектора Казахстана, Туркменистана, Ирана, Турции и Узбекистана провели онлайн встречу, сообщает министерство транспорта Узбекистана.

На встрече были рассмотрены вопросы, направленные на ускорение процессов, связанных с подписанием соглашения о создании международного транспортного коридора «Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция-Европа».

Также были обсуждены вопросы, связанные с развитием международных перевозок и транзита между странами.

Стороны согласились, что развитие международного транспортного коридора «Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция-Европа» одинаково выгодно для всех сторон. Данный коридор служит открытию новых возможностей для развития транзитных перевозок и торговых связей между странами.

Проект простимулирует развитие торговли в регионе, увеличение объемов международных грузоперевозок, наращивание транзитных перевозок и доходов от транзита.

В ходе встречи стороны определили задачи, которые предстоит реализовать в дальнейшем.///nCa, 16 октября 2023 г.