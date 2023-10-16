News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Иран и Турция обсуждают проект международного транспортного коридора

Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Иран и Турция обсуждают проект международного транспортного коридора

By

13 октября 2023 года в пятницу, транспортные ведомства и представители железнодорожного сектора Казахстана, Туркменистана, Ирана, Турции и Узбекистана провели онлайн встречу, сообщает министерство транспорта Узбекистана.

На встрече были рассмотрены вопросы, направленные на ускорение процессов, связанных с подписанием соглашения о создании международного транспортного коридора «Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция-Европа».

Также были обсуждены вопросы, связанные с развитием международных перевозок и транзита между странами.

Стороны согласились, что развитие международного транспортного коридора «Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция-Европа» одинаково выгодно для всех сторон. Данный коридор служит открытию новых возможностей для развития транзитных перевозок и торговых связей между странами.

Проект простимулирует развитие торговли в регионе, увеличение объемов международных грузоперевозок, наращивание транзитных перевозок и доходов от транзита.

В ходе встречи стороны определили задачи, которые предстоит реализовать в дальнейшем.///nCa, 16 октября 2023 г.

 

Related posts:

  1. Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Турция обсудят в Душанбе развитие мультимодального коридора ТУТИТ
  2. Туркменистан присоединился к базовому соглашению международного транспортного коридора ТРАСЕКА
  3. Узбекистан и Иран обсуждают мультимодальный коридор через Туркменистан
  4. ЭСКАТО поможет разработать ТЭО для коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Индия
  5. ЕЭК и страны коридора Север-Юг обсуждают транспортировку товаров по ж/д через Туркменистан и Иран на Ближний Восток
  6. Грузопоток по восточной ветке Международного транспортного коридора “Север – Юг” вырос в 3,3 раза
  7. В Душанбе состоялось первое совещание Рабочей группы высокого уровня по мультимодальному коридору «Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция»
  8. Узбекистан выходит к открытому океану через Туркменистан и Иран
  9. В Алматы состоялось 29-ое Заседание Координационного комитета по эксплуатации газопровода «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай»
  10. Раиси и Токаев отметили важность железнодорожной трассы Казахстан-Туркменистан-Иран
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan