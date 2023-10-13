Частное агропроизводство – драйвер продовольственной безопасности Туркменистана

Тепличные томаты стали одними из главных экспортных продуктов Туркменистана. С начала текущего года страна экспортировала более 90 тысяч тонн этого овоща, что является рекордным показателем в истории. Аналогичный показатель прошлого, 2022 года составляет 80 тыс. тонн. Основными покупателями туркменских томатов являются Россия, Кыргызстан, Казахстан и ОАЭ, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Большая часть тепличных томатов выращивается на землях, переданных из государственного земельного фонда аграриям в долгосрочное пользование на 99 лет. На сегодня порядка 270 членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана получили в пользование 2187 гектаров земли, на которых уже построено более 916 гектаров теплиц. Из этой площади 868 га занимают томаты.

188 агробизнесменов уже занимаются производством сельхозпродукции в пяти велаятах страны.

Речь только о деятельности предпринимателей, которые получили землю под агропроизводство на 99 лет. Они пользуются ею бесплатно на условиях выращивания для государства определённых видов и объёмов агропродукции и входят в особый список членов Союза.

Помимо томатов, в теплицах также выращиваются огурцы, сладкий перец, бананы, цитрусовые и клубника. В настоящее время ещё 153 теплицы находятся в процессе строительства.

Более 13 000 гектаров заняты плодовыми породами деревьев и виноградниками, при этом 10 000 га обеспечены системами капельного орошения. В этих садах выращивают сливу, яблоки и груши, абрикосы и персики, вишню и черешню.

Суммарный урожай плодовых в этом году превысил 70 000 тонн урожая различных фруктов. Самыми массовыми можно назвать посадки яблонь, средняя урожайность, полученная в таких садах в 2023 году, составила 25 тонн с гектара, а всего в этом году с мая урожай яблок различных сортов составил более 16 000 тонн.

В животноводстве также наблюдается рост. В настоящее время в стране построено 46 животноводческих комплексов, на которых разводят крупный и мелкий рогатый скот, верблюдов. Продолжается строительство 57 комплексов, а в проекте ещё 16.

Птицеводство также является одним из приоритетных направлений сельского хозяйства Туркменистана. В стране насчитывается 74 птицеводческих хозяйства, которые заняты разведением кур, индюков, уток и гусей, а также перепёлок для получения мяса и яиц.

В структуре СППТ на условиях длительного бесплатного пользования работают три перепелиные фермы (в целом их в стране гораздо больше).

СППТ оказывает содействие туркменским предпринимателям в осуществлении экспортных поставок. В 2020 году в структуре СППТ было создано специальное подразделение, которое занимается вопросами экспорта.

Отделение находится в процессе оформления как самостоятельное учреждение, которое будет целенаправленно заниматься экспортом товаров, произведённых исключительно членами СППТ. ///nCa, 13 октября 2023 г.