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ЦАРИКЦ провел совещания экспертов и Совета национальных координаторов своих государств-членов

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2-3 октября в Алматы Центральноазиатский региональный информационно-координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) провел Совещание экспертов, за которым 4 октября последовало очередное заседание Совета национальных координаторов государств – членов ЦАРИКЦ.

Мероприятия, организованные при поддержке Регионального отделения УНП ООН для Центральной Азии, являются частью подпрограммы 1 “Предупреждение транснациональной организованной преступности и противодействие ей” Программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы.

В ходе очередной сессии Совета национальных координаторов ЦАРИКЦ были рассмотрены следующие направления деятельности Центра:

– Прогресс государств-членов во внутренних процедурах утверждения Соглашения об обмене и защите секретной информации в рамках ЦАРИКЦ

– Рассмотрение проекта правил бюджетного процесса ЦАРИКЦ, включая вопрос финансирования центра государствами-членами

– Рассмотрение проекта Стратегии развития ЦАРИКЦ на 2023-2027 годы.

В результате обсуждений члены Совета разработали рекомендации и дальнейшие меры по поддержке самодостаточности ЦАРИКЦ.

Реализация компонента по созданию Центральноазиатского регионального информационно-координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров финансируется Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США (INL). ///Региональное отделение УНП ООН для Центральной Азии, 11 октября 2023 г.

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