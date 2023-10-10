Туркменистан готов к расширению сотрудничества с ОБСЕ для обеспечения мира и устойчивого развития в регионе и мире

Туркменистан готов и в будущем расширять сотрудничество с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе для обеспечения мира и устойчивого развития в регионе и мире. Об этом Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил в ходе встречи в понедельник, 9 октября, с министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи, действующим председателем ОБСЕ.

В ходе встречи глава МИД Северной Македонии отметил высокую заинтересованность ОБСЕ в укреплении плодотворного диалога с нейтральным Туркменистаном, проводящим конструктивную политику и вносящим весомый вклад в обеспечение мира, безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерении, сообщает TDH.

Османи подчеркнул активную позицию Туркменистана в вопросах претворения в жизнь совместных проектов, развития регионального и международного сотрудничества.

Президент Сердар Бердымухамедов, в свою очередь, подчеркнул, что Туркменистан, будучи неизменно привержен статусу постоянного нейтралитета, последовательно реализует конструктивный внешнеполитический курс, в котором большое значение придаётся плодотворному взаимодействию с зарубежными партнёрами, в том числе с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и крупными международными организациями.

Глава Туркменистана констатировал важность консолидации действий в рамках ОБСЕ, укрепления взаимопонимания и доверия между государствами, улучшения благосостояния людей и отметил роль данной международной организации в проведении политического диалога по широкому спектру вопросов.

Наряду с этим Президент Туркменистана отметил, что в стране на государственном уровне придаётся важное значение обеспечению защиты прав человека, демократических принципов и верховенства права, заверив, что и в дальнейшем будет продолжено взаимодействие в рамках ОБСЕ в данном направлении.

Президент Сердар Бердымухамедов заявил о необходимости реализации мер по конкретным направлениям, в том числе по обеспечению безопасной и надёжной доставки энергоресурсов на мировые рынки, созданию условий для устойчивого экономического развития, повышению транспортного потенциала, охране окружающей среды, планированию рационального использования водных ресурсов.

В свою очередь Османи, председательствующий в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заверил, что, со своей стороны, будет всецело способствовать дальнейшему развитию многолетнего доверительного партнёрства.

В ходе встречи стороны подчеркнули конструктивность двусторонних отношений между Туркменистаном и Северной Македонией, выразив заинтересованность в углублении сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В данной связи глава государства подчеркнул, что Туркменистан готов рассмотреть предложения по взаимодействию в данных направлениях. ///nCa, 10 октября 2023 г.

Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Действующим Председателем ОБСЕ

9 октября 2023 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Действующим Председателем ОБСЕ, Министром иностранных дел Республики Северная Македония Буяром Османи.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Туркменистана и ОБСЕ в рамках политического, экономического и гуманитарного измерений, а также приоритеты и перспективы совместной работы в реализации проектов и программ.

Была отмечена необходимость развития сотрудничества с ОБСЕ по таким направлениям, как энергетическая безопасность, транспортная взаимосвязанность и экология. ///МИД Туркменистана

Действующий председатель ОБСЕ в Ашхабаде провел серию встреч

“Провел продуктивную рабочую встречу с Дунягозель Гульмановой, председателем Меджлиса. Я высоко ценю тесное сотрудничество между Центром ОБСЕ в Ашхабаде и Меджлисом, который продолжает оставаться важным партнером в реализации инициатив ОБСЕ”, – написал Буяр Османи в своем аккаунте в Twitter.

Во время встречи с представителями гражданского общества Бужар Османи узнал об опыте НПО в Туркменистане и обсудил новые темы взаимодействия между этими организациями и Центром ОБСЕ в Ашхабаде.

Он также посетил новое здание Центра ОБСЕ в Ашхабаде и посадил первое дерево, символизирующее рост и стабильность.

“Спасибо вам, посол Макгрегор, и вашей команде за теплый прием. Как действующий председатель ОБСЕ, я высоко ценю тяжелую работу, целеустремленность и преданность делу всех сотрудников Центра ОБСЕ в Ашхабаде”, – написал Буяр Османи в Twitter. ///nCa, 10 октября 2023 (Фото: аккаунт Буяра Османи в X)