Аркадаг Бердымухамедов встретился с турецким бизнесменом Ахметом Чалыком

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с турецким бизнесменом Ахметом Чалыком.

Как известно, возглавляемая им группа компаний «Çalyk Holding» является давним партнёром Туркменистана в строительной отрасли. В ходе встречи были обсуждены состояние проводимых турецкими партнёрами работ и перспективные направления дальнейшего взаимодействия.

Глава турецкого холдинга Çalyk Holding также отчитался о ходе строительства объектов. Как сообщалось, работы на новостройках ведутся ускоренными темпами и по специально разработанному плану.

Национальный Лидер туркменского народа с удовлетворением констатировал большой вклад турецких партнёров в развитие туркменской экономики, и в частности холдинга Çalyk Holding , который осуществил в Туркменистане строительство ряда объектов здравоохранения и энергетики.

В свою очередь, Ахмет Чалык подтвердил готовность «Çalyk Holding» к участию в дальнейшей реализации развёрнутых в Туркменистане комплексных программ и совместных проектов международного значения.

Отметив, что в настоящее время компания «GAP Inşaat» осуществляет в Ашхабаде строительство современных центров системы здравоохранения, Ахмет Чалык заверил, что все работы будут выполнены на высоком качественном уровне, и объекты будут сданы в эксплуатацию в установленные сроки.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что наряду с безупречным качеством работ и их своевременным завершением ключевым критерием является строгое соблюдение экологических норм и требований по охране окружающей среды в соответствии с международными стандартами. ///nCa, 10 октября 2023 г.