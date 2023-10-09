Афганистан поразило мощное землетрясение – погибли сотни людей

Свыше 2000 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в западной провинции Афганистана Герат. Более 9000 человек получили ранения.

Больше всего пострадало 13 деревень района Зинда Джан, в 30 км от которого находился эпицентр землетрясений.

По данным Геологической службы США (USGS), 7 октября в Герате произошла серия толчков магнитудой от 4,6 до 6,3 баллов.

USGS сообщает следующее: «️Землетрясение магнитудой 6,3 вблизи Герата, Афганистан, произошло 7 октября 2023 года в результате толчкового разлома на небольшой глубине вблизи дальней западной оконечности горного хребта Гиндукуш. За этим землетрясением последовало второе землетрясение магнитудой 6,3, которое произошло примерно 30 минут спустя. Оба землетрясения произошли на плоскостях разломов с востока на запад, которые тянутся либо к северу, либо к югу. Землетрясения произошли в пределах Евразийской плиты во внутриконтинентальном горном поясе.

Землетрясения в Афганистане и прилегающих к нему регионах являются обычным явлением из-за сложного и активного взаимодействия между Аравийской, Евразийской и Индийской плитами. Землетрясения в западном и центральном Афганистане в первую очередь вызваны перемещением Аравийской плиты на север относительно Евразийской плиты». ///nCa, 9 октября 2023 г.