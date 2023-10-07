Президент Узбекистана побывал с официальным визитом в России – принято Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества – заключены сделки на 3,5 млрд.долл.США

nCa Report

С 5 по 7 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Российскую Федерацию.

Визит начался со встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани.

6 октября в Москве состоялись переговоры на высшем уровне между Президентом Шавкатом Мирзиёевым и Президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, 4 октября в городе Казани прошел третий Форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией, на полях которого подписаны соглашения и контракты на 3,5 миллиарда долларов. Они предусматривают организацию взаимных поставок востребованной сельскохозяйственной и промышленной продукции, реализации перспективных проектов в обрабатывающих отраслях, аграрном секторе, сфере транспорта и логистики, туризма, медицины и других направлениях.

Всего по итогам переговоров в верхах в Москве и в ходе третьего Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном подписано 24 документа, в том числе Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Совместная пресс-конференция Путина и Мирзиёева – ключевые заявления

По итогам российско-узбекистанских переговоров Президент Владимир Путин и Президент Шавкат Мирзиёев выступили перед средствами массовой информации.

Ниже приводим ключевые моменты из заявлений президентов России и Узбекистана:

Принятое Совместное заявление об углублении стратегического партнёрства России и Узбекистана нацелено на то, чтобы придать дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную.

В 2022 году товарооборот увеличился более чем на четверть. В 2023 году за январь-июль товарооборот вырос почти на 15 %. В настоящее время в структуре экспортно-импортных операций 70 % приходится на промышленные товары, продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Узбекистан и Россия сформируют постоянно действующую экспертную группу по совместному анализу и выявлению новых резервов для расширения торговли.

На узбекистанском рынке работает более трёх тысяч предприятий с российским капиталом. В целом же российские капиталовложения превысили уже 13 миллиардов долларов. Реализуются крупные проекты в области машиностроения, энергетики, газохимическом комплексе, металлургии, текстильной, пищевой и многих других отраслях.

Прорабатываются или находятся в начальной стадии реализации порядка 100 совместных экономических проектов на общую сумму в 28 миллиардов долларов.

Доля рубля, например, в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 47,5 % и продолжает расти.

Впервые в истории Российский газ будет поступать в Центральную Азию – в Узбекистан. И Узбекистан, и Россия, и Казахстан поработали и создали условия для поставок российского газа.

В Узбекистан российский газ будет поступать транзитом через Казахстан. Часть топлива будет подаваться и в Казахстан. Этот важный, взаимовыгодный проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности как Узбекистана, так и Казахстана.

Россия и Узбекистан имеют перспективы и для развития сотрудничества в гидроэнергетике, а также в сфере мирного атома.

Изучается возможность запуска в Узбекистане электромобиля «Атом», полностью спроектированного и разработанного в России.

В сфере противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам, прежде всего терроризму, экстремизму, организованной преступности и наркотрафику Россия и Узбекистан договорились углублять тесное взаимодействие по линии компетентных органов и специальных служб.

В настоящее время разрабатывается комплексная программа сотрудничества по развитию железнодорожного транспорта и инфраструктуры в Узбекистане. Речь идёт в том числе о поставках российской железнодорожной техники и локализации производства на территории Узбекистана.

В настоящее время в вузах России обучаются 63 тысячи узбекистанских студентов. В Узбекистане действуют уже филиалы 14 российских вузов.

Президент Шавкат Мирзиёев заявил: «Мы сегодня впервые с Владимиром Владимировичем условились, что по всему, о чём мы и на узком, и на расширенном формате договорились, мы вместе примем «дорожную карту» и оба подпишем и возьмём на жёсткий контроль. Потому что мы обсуждали очень серьёзные вопросы. Есть фундамент, есть хорошие перспективы. Когда будет контроль, я думаю, будут реальные результаты».

Мирзиёев пригласил Путина посетить Узбекистан с официальным визитом в любое удобное время.

Список документов, принятых и подписанных по итогам переговоров на высшем уровне между президентами России и Узбекистана

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о расширении сотрудничества в области поставок нефти Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Самарканде Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2024–2025 годы. Соглашение между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации скоростных железнодорожных перевозок «Агроэкспресс» Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по делам национальностей (Российская Федерация) и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Республики Узбекистан Соглашение между федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан о научном и научно-техническом сотрудничестве План совместных действий по реализации договоренностей в области высшего образования, науки и инноваций между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан на 2023–2025 годы Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между ОАО «РЖД» и АО «Узбекистан темир йуллари

Полный список подписанных документов доступен здесь: http://kremlin.ru/supplement/6015

Текст Совместного заявления Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества доступен здесь: http://kremlin.ru/supplement/6013

///nCa, 7 октября 2023 г.