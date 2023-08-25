Ирак будет импортировать туркменский газ по своп-схеме через Иран

Делегация Ирака во главе с заместителем министра энергетики страны Адиль Карим Как Ахмедом и заместителем министра нефти Эзат Сабир Эсмаилом провела в Ашхабаде в четверг, 24 августа, переговоры с Государственным концерном «Туркменгаз».

Целью встречи стало проведение консультаций по вопросам закупок туркменского природного газа Ираком по своп схеме через Иран, сообщает газета нефтегазового комплекса Туркменистана Nebit-Gaz.

Как отметила иракская делегация, потребность Ирака в туркменском природном газе растёт в связи с активно развивающейся инфраструктурой страны.

Ирак заинтересован импортировать туркменский природный газ на основе долгосрочного контракта с «Туркменгазом» сроком не менее 5 лет.

Представители ГК «Туркменгаз» отметили, что туркменская сторона готова к взаимовыгодному сотрудничеству.

В качестве первого шага к установлению партнерских связей была отмечена необходимость заключения Меморандума по закупке газа на основе взаимопонимания между двумя сторонами: Государственным концерном «Туркменгаз» и Министерством энергетики Республики Ирак.

В ходе встречи были обсуждены технические, финансовые и коммерческие вопросы, связанные с организацией поставок природного газа из Туркменистана по газопроводу Государственного концерна «Туркменгаз» в Иран.

Подготовленный проект Меморандума был рассмотрен представителями двух сторон. В него внесли соответствующие примечания и приняли окончательную форму документа. В ближайшее время иракская сторона подпишет Меморандум по закупке газа. ///nCa, 25 августа 2023 г.

Ирак и Туркменистан договорились о газовой сделке

Министерство нефти Ирака объявило в четверг о достижении соглашения об импорте газа из Туркменистана для обеспечения электростанций Ирака необходимым топливом.

“Была достигнута договоренность об импорте большого количества газа из Туркменистана для удовлетворения части потребностей электростанций”, – рассказал заместитель министра по газовым вопросам Иззат Сабер.

“Ожидается, что меморандум о сотрудничестве в этой области будет подписан до конца 2023 года. Он предусматривает объемы и механизмы, которые будут приняты обеими странами”, – заявил Сабер после встречи правительственной делегации с официальными лицами газового сектора Туркменистана.

Министр электроэнергетики Ирака Зияд Али Фадель сообщил в июле во время своей встречи с членами парламентского комитета по электроэнергии и энергетике, что две делегации посетят Катар и Туркменистан для обсуждения возможных сделок по импорту газа.

Ирак импортирует от 33 до 40 % необходимого газа и электроэнергии из Ирана.

Энергетика очень важна для Ирака, особенно в жаркое лето, когда температура превышает 50 градусов по Цельсию (122 градуса по Фаренгейту), а потребление энергии достигает своего пика.

Ирак испытывает трудности при оплате за закупаемый у Ирана газ из-за санкций США.

Хотя Ирак в значительной степени зависит от импорта газа из Ирана, недавно страна инвестировала во многие проекты, которые позволят использовать сжигаемый на факелах газ и возобновляемые источники энергии для выработки электроэнергии. /// IraqiNews, 24 августа 2023 г.

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