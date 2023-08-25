Ирак будет импортировать туркменский газ по своп-схеме через Иран

Делегация Ирака во главе с заместителем министра энергетики страны Адиль Карим Как Ахмедом и заместителем министра нефти Эзат Сабир Эсмаилом провела в Ашхабаде в четверг, 24 августа, переговоры с Государственным концерном «Туркменгаз».
Целью встречи стало проведение консультаций по вопросам закупок туркменского природного газа Ираком по своп схеме через Иран, сообщает газета нефтегазового комплекса Туркменистана Nebit-Gaz.
Как отметила иракская делегация, потребность Ирака в туркменском природном газе растёт в связи с активно развивающейся инфраструктурой страны.
Ирак заинтересован импортировать туркменский природный газ на основе долгосрочного контракта с «Туркменгазом» сроком не менее 5 лет.
Представители ГК «Туркменгаз» отметили, что туркменская сторона готова к взаимовыгодному сотрудничеству.
В качестве первого шага к установлению партнерских связей была отмечена необходимость заключения Меморандума по закупке газа на основе взаимопонимания между двумя сторонами: Государственным концерном «Туркменгаз» и Министерством энергетики Республики Ирак.
В ходе встречи были обсуждены технические, финансовые и коммерческие вопросы, связанные с организацией поставок природного газа из Туркменистана по газопроводу Государственного концерна «Туркменгаз» в Иран.
Подготовленный проект Меморандума был рассмотрен представителями двух сторон. В него внесли соответствующие примечания и приняли окончательную форму документа. В ближайшее время иракская сторона подпишет Меморандум по закупке газа. ///nCa, 25 августа 2023 г.
Ирак и Туркменистан договорились о газовой сделке
Министерство нефти Ирака объявило в четверг о достижении соглашения об импорте газа из Туркменистана для обеспечения электростанций Ирака необходимым топливом.
“Была достигнута договоренность об импорте большого количества газа из Туркменистана для удовлетворения части потребностей электростанций”, – рассказал заместитель министра по газовым вопросам Иззат Сабер.
“Ожидается, что меморандум о сотрудничестве в этой области будет подписан до конца 2023 года. Он предусматривает объемы и механизмы, которые будут приняты обеими странами”, – заявил Сабер после встречи правительственной делегации с официальными лицами газового сектора Туркменистана.
Министр электроэнергетики Ирака Зияд Али Фадель сообщил в июле во время своей встречи с членами парламентского комитета по электроэнергии и энергетике, что две делегации посетят Катар и Туркменистан для обсуждения возможных сделок по импорту газа.
Ирак импортирует от 33 до 40 % необходимого газа и электроэнергии из Ирана.
Энергетика очень важна для Ирака, особенно в жаркое лето, когда температура превышает 50 градусов по Цельсию (122 градуса по Фаренгейту), а потребление энергии достигает своего пика.
Ирак испытывает трудности при оплате за закупаемый у Ирана газ из-за санкций США.
Хотя Ирак в значительной степени зависит от импорта газа из Ирана, недавно страна инвестировала во многие проекты, которые позволят использовать сжигаемый на факелах газ и возобновляемые источники энергии для выработки электроэнергии. /// IraqiNews, 24 августа 2023 г.
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