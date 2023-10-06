Казахстан начнет транзит российского газа в Узбекистан до конца октября – Первоначальные объемы поставок составят 3 млрд.кубометров газа в год 

Россия будет поставлять в Узбекистан 3 миллиарда кубометров газа в год на начальном этапе с возможностью увеличения поставок в будущем. Это следует из слов Президента России Владимира Путина на пленарной сессии заседания Международного Дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 5 октября.

«Мы никогда не поставляли газ из России в Центральную Азию. Там в советское время все было по-другому: из Центральной Азии поставлялось по двум трубопроводным системам. Но сейчас с учетом роста потребностей, роста экономики наших друзей в Центральной Азии и климатических изменений, – в этом году в Казахстане, в Ташкенте вообще было минус 21, минус 24, по-моему, такого вообще никто никогда не помнит, это просто невероятно, но это было, а значит, может повториться, – они поставили перед нами вопрос, попросили подумать о том, чтобы начать поставку российского газа в эти страны. Без этих поставок сложно, мы понимаем», – сказал Путин.

По словам российского лидера, Казахстан и Узбекистан реализовали план по восстановлению своей части трубопроводной системы. «Газпром» перенастроил технические возможности на территории России.

«В октябре этого года начнутся полноценные поставки пока в небольшом объеме, но это критически важно и для экономики Казахстана, и для экономики Узбекистана. По 3 миллиарда кубических метров по году будем подавать, а потом можем и увеличивать», – заявил Путин.

Раннее, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил о том, что Казахстан планируют начать транзит российского газа в Узбекистан до конца октября.

«В настоящее время завершаются ремонтные работы, которые проводятся на территории Казахстана. Они связаны со строительными работами, с выделением отдельной нитки для учета газа. Думаю, что в ближайшее время по завершении данных работ мы сможем объявить о начале транзита», – цитирует ТАСС слова Саткалиева.

Как сообщил министр энергетики Казахстана, «в соответствии с графиком работы должны быть завершены до конца этого месяца».

«Объемы газа согласовываются в соответствии с заявкой узбекской стороны. Как только мы получим заявку, мы сообщим конкретный объем транзита», – пояснил он. ///nCa, 6 октября 2023 г.