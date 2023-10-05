Значение транспортного коридора ТРАСЕКА для интеграции транспортной системы Туркменистана в мировую сеть – тема круглого стола

Недавно Туркменистан присоединился к Основному многостороннему соглашению о международном транспорте по развитию коридора Европа–Кавказ–Азия, которое является базовым правовым документом коридора ТРАСЕКА.

В связи с этим событием, редакция газеты «Нейтральный Туркменистан» провела круглый стол с Ассоциацией «Туркмен Логистика», посвященный значению транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия для расширения транзитных возможностей и развития конкурентоспособной и интегрированной в мировую сеть транспортной системы Туркменистана.

Роль Международного коридора Европа–Кавказ–Азия в мировой транспортной архитектуре

Рустам Сейидов, заместитель председателя Ассоциации «Туркмен Логистика» процитировал слова Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, о том, что, активно участвуя в строительстве транспортно-транзитных и энергетических коридоров Север–Юг, Восток–Запад, соединяющих Азию и Европу, Туркменистан в ближайшее десятилетие превратится в одну из основных стран в Евразии, по территории которой пролегают транспортные и энергетические системы.

Транспортный коридор Европа–Кавказ–Азия – это мультимодальная система сухопутных и морских маршрутов, обеспечивающая международные перевозки между Европой и Азией через Чёрное море, страны Южного Кавказа, Каспийское море и страны Центральной Азии. Маршрут берёт своё начало в странах Восточной Европы (Болгария, Молдова, Румыния, Украина), пересекает Турцию, далее следует через Чёрное море к портам в Грузии, затем задействует транспортную сеть стран Южного Кавказа, а также Ирана, рассказал Сейидов.

Из Азербайджана посредством каспийских паромных переправ маршрут выходит на железнодорожные сети Туркменистана и Казахстана, которые связаны с направлениями в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и достигают границ с Китаем и Афганистаном.

С Ираном страны Центральной Азии имеют как сухопутное, так и морское сообщение. Транспортный коридор Европа–Кавказ–Азии является экономически чрезвычайно выгодным для всех стран, так как способствует не только реализации их транзитного потенциала, но и влияет на активизацию региональных и континентальных торговых связей, отмечает Сейидов.

Туркменистан – активный партнер Программы ТРАСЕКА

Несмотря на то, что Туркменистан не являлся подписантом Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа–Кавказ–Азия, страна стала значимым партнёром программы ТРАСЕКА.

Сапа Гурбанбердиев, ведущий специалист ХО «Туркмен логистика улгамы», напомнил о том, что с участием Туркменистана как бенефициара Программы ТРАСЕКА было реализовано несколько проектов, связанных с техническими и организационными вопросами по грузоперевозкам.

Например, на полях Международной конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, проходившей по инициативе Туркменистана в августе 2022 года был запущен пилотный проект Глобального транзитного документа, разработанного в сотрудничестве Постоянного секретариата Межправительственной комиссии международного транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия (ТРАСЕКА) с заинтересованными сторонами.

В состав рабочей группы по разработке единого мультимодального документа, нацеленного на максимальное упрощение международных транзитных перевозок, в качестве наблюдателя вошёл и Туркменистан.

Будучи участником Программы ТРАСЕКА, даже не присоединившись к Основному многостороннему соглашению по развитию транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия, Туркменистан поддерживала проекты, направленные на гармонизацию законодательства, совершенствование тарифной политики, институцио­нальное укрепление и развитие транспортной инфраструктуры данного коридора, формирование на своей территории логистических узлов.

Развитая портовая инфраструктура, современный контейнерный сервис по перевозке грузов через Каспий стали двигателем роста автомобильных и железнодорожных контейнерных перевозок между Туркменистаном и странами ТРАСЕКА, подчеркнул Сапа Гурбанбердиев.

Какую роль играет Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа–Кавказ–Азия для стран-участниц?

Рустам Сейидов считает, что данный документ позволяет более эффективно реализовать экономический потенциал стран, придаёт импульс развитию их транспортного сектора.

Страны-участницы ТРАСЕКА также имеют реальные перспективы в отношении усиления своей роли как транзитных государств. На всём протяжении коридора ТРАСЕКА ведётся строительство новой транспортной инфраструктуры при одновременном восстановлении существующей. Разрабатывается соответствующая единая правовая база и определяются единые тарифные правила. Страны ТРАСЕКА ведут подготовку кадров для профессионального осуществления международных перевозок.

Неоспоримое преимущество и перспективы для расширения роли Туркменистана в региональной и транзитной торговле, в том числе по коридору ТРАСЕКА, даёт Международный морской порт Туркменбаши. Туркменистан, как известно, обеспечивает доступ к Каспийскому морю государствам, не имеющим выхода к морю.

Сейидов также подчеркнул тот факт, что транспортная политика Туркменистана открывает широкие возможности для частных транспортных компаний.

«Главная цель отечественных компаний – стать конкурентоспособными на рынке грузоперевозок. В этой связи возрастает роль Ассоциации «Туркмен Логистика», которая представляет интересы транспортно-логистических предприятий страны на международном уровне», – сказал он.///nCa, 5 октября 2023 г.