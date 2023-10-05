Посол Михаэль У. Бирхофф: Германо-Туркменские отношения стали значительно активнее

В 2022 году Туркменистан и Германия отметили 30-летие дипломатических отношений. За этот период в развитии отношений между двумя странами наблюдалась большая динамика, и в настоящее время мы видим, как продолжает расти взаимный интерес к еще большему обмену. Особенно такие области как здравоохранение, финансовый сектор, борьба с последствиями изменения климата и охрана окружающей среды являются основными направлениями нашего сотрудничества. Об этом заявил Посол Германии в Туркменистане Михаэль У.Бирхофф, выступая на торжественном приеме в честь Дня Германского Единства 2 октября в Ашхабаде.

Двустороннее сотрудничество динамично развивается

Высокопоставленный дипломат рассказал о том, что Туркменистан и Германия успешно работают по таким ключевым темам, как подготовка квалифицированных кадров, модернизация сельского хозяйства, дальнейшее развитие технологий промышленного производства и расширение предложений в плане преподавания немецкого языка для туркменского населения.

«После чуть более одного года моей деятельности в качестве посла Германии в Ашхабаде я могу с радостью отметить, что германо-туркменские отношения стали значительно активнее, число посетителей наших стран в обоих направлениях увеличилось», – констатировал Бирхофф.

В июне делегация по экономическим вопросам в составе более 50-ти человек по официальному приглашению пребывала в Германии, и тогда в г. Дюссельдорф был проведен День экономики Туркменистана, где были представлены возможности для более широкого экономического сотрудничества между германскими компаниями и Туркменистаном.

«В ноябре предусмотрено проведение германо-туркменского экономического форума в Германии», – сообщил Посол.

Важным событием для германо-туркменских отношений стал визит Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в Берлин несколько дней назад, 29 сентября, подчеркнул полпред.

«Значение Туркменистана возрастает всё больше, а именно не только как неотъемлемой части центральноазиатского сообщества государств, но также в качестве двустороннего партнера для Германии и Европейского союза», – продолжил он

Гуманитарное сотрудничество

Говоря о сотрудничестве по вопросам культуры и образования, Посол Бирхофф рассказал, что за прошедший год удалось расширить спектр предложений преподавания немецкого языка в Туркменистане при поддержке Посольства Германии.

В этой связи, Посол высоко оценил деятельность Языкового центра ДИЛ в Ашхабаде, участников в туркменских школах-партнерах, работу ДААД-лекторов и поддержку Института имени Гёте в Алматы для изучающих немецкий язык в Туркменистане. Германия приветствует тесное сотрудничество с Центральной Азией

В заключении глава дипмиссии Германии подчеркнул, что Федеральное Правительство весьма приветствует тесное сотрудничество государств Центральной Азии друг с другом и их четкую совместную направленность на решающие вызовы: изменение климата, управление энергией и водными ресурсами, обеспечение продовольствием и медикаментами, а также безопасность.

«Будущее всего региона во многом будет зависеть от того, удастся ли найти своевременные справедливые и устойчивые решения для этих проблем. Германия готова здесь выступить в качестве ответственного партнера в регионе и продемонстрировала это, проведя 29 сентября в Берлине саммита «5+1», – заявил Бирхофф.

Посол Германии в Туркменистане отметил, что данный саммит, проведенный на самом высоком политическом уровне в Европе, стал предложением к справедливому, открытому и прозрачному диалогу с государствами Центральной Азии для успешного формирования будущего этого важного региона. ///nCa, 5 октября 2023 г. (Фото: Посольство Германии в Туркменистане)