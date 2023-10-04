News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » ЕЭК и страны коридора Север-Юг обсуждают транспортировку товаров по ж/д через Туркменистан и Иран на Ближний Восток

ЕЭК и страны коридора Север-Юг обсуждают транспортировку товаров по ж/д через Туркменистан и Иран на Ближний Восток

By

В настоящее время Евразийская экономическая комиссия вместе со странами Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) ведут активный диалог со странами-участницами проекта международного транспортного коридора «Север – Юг» и всеми заинтересованными сторонами по транспортировке товаров по железной дороге через Туркменистан и Иран и далее морским транспортом в Объединенные Арабские Эмираты и в обратном направлении.

Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев на встрече с генеральным директором группы компаний Abu-Dhabi Ports Мохаммедом Жумой Аль Шамиси 2 октября в г. Абу-Даби.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между ЕАЭС и ОАЭ в контексте развития международного транспортного коридора «Север – Юг», сообщает пресс-служба ЕЭК.

По словам министра ЕЭК, планируемая пропускная способность коридора «Север – Юг» способна возрасти до 41-45 млн. тонн грузов к 2030 году.

«Руководители правительств наших стран и перевозчики железнодорожного транспорта заинтересованы в развитии перевозок по коридору «Север – Юг» в направлении Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе в рамках проекта «Евразийский Агроэкспресс», – отметил Арзыбек Кожошев, выразив уверенность, что это сотрудничество откроет новые торговые пути и новые возможности для всех заинтересованных сторон.

В свою очередь, Мохаммед Жума Аль Шамиси подчеркнул актуальность логистического фактора для развития экономики стран региона и выразил готовность наращивания сотрудничества в рамках развития перевозок грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг».

Стороны договорились обмениваться опытом в применении современных цифровых решений в области логистики, в частности в морских портовых зонах.

AD Ports Group — портовый, промышленный и логистический оператор ОАЭ, крупнейшая холдинговая компания с широким портфелем крупных предприятий во многих точках мира. Под руководством AD Ports Group находится десять портов и терминалов ОАЭ.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза. Основная задача ЕЭК – обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

///nCa, 4 октября 2023 г.

 

 

 

Related posts:

  1. Страны Коридора Север-Юг предпринимают шаги для преодоления логистических барьеров вдоль маршрута
  2. Узбекистан и Иран обсуждают мультимодальный коридор через Туркменистан
  3. Российские и Туркменские железные дороги наметили дальнейшие действия по продвижению коридора «Север – Юг»
  4. Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Турция обсудят в Душанбе развитие мультимодального коридора ТУТИТ
  5. Россия считает перспективными транспортные перевозки через Туркменистан в Иран и Индию
  6. Туркменистан укрепляет транспортную связанность по направлениям Восток-Запад, Север-Юг – запланировано строительство моста через пролив Гарабогазгол
  7. РЖД планируют перевезти по восточной ветке коридора «Север – Юг» 1 млн тонн грузов
  8. Грузопоток по восточной ветке Международного транспортного коридора “Север – Юг” вырос в 3,3 раза
  9. Казахстан нацелен создать прямой экспортный маршрут для своего продовольствия товаров в страны Ближнего Востока и Южной Азии
  10. ЭСКАТО поможет разработать ТЭО для коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Индия
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan