ЕЭК и страны коридора Север-Юг обсуждают транспортировку товаров по ж/д через Туркменистан и Иран на Ближний Восток

В настоящее время Евразийская экономическая комиссия вместе со странами Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) ведут активный диалог со странами-участницами проекта международного транспортного коридора «Север – Юг» и всеми заинтересованными сторонами по транспортировке товаров по железной дороге через Туркменистан и Иран и далее морским транспортом в Объединенные Арабские Эмираты и в обратном направлении.

Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев на встрече с генеральным директором группы компаний Abu-Dhabi Ports Мохаммедом Жумой Аль Шамиси 2 октября в г. Абу-Даби.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между ЕАЭС и ОАЭ в контексте развития международного транспортного коридора «Север – Юг», сообщает пресс-служба ЕЭК.

По словам министра ЕЭК, планируемая пропускная способность коридора «Север – Юг» способна возрасти до 41-45 млн. тонн грузов к 2030 году.

«Руководители правительств наших стран и перевозчики железнодорожного транспорта заинтересованы в развитии перевозок по коридору «Север – Юг» в направлении Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе в рамках проекта «Евразийский Агроэкспресс», – отметил Арзыбек Кожошев, выразив уверенность, что это сотрудничество откроет новые торговые пути и новые возможности для всех заинтересованных сторон.

В свою очередь, Мохаммед Жума Аль Шамиси подчеркнул актуальность логистического фактора для развития экономики стран региона и выразил готовность наращивания сотрудничества в рамках развития перевозок грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг».

Стороны договорились обмениваться опытом в применении современных цифровых решений в области логистики, в частности в морских портовых зонах.

AD Ports Group — портовый, промышленный и логистический оператор ОАЭ, крупнейшая холдинговая компания с широким портфелем крупных предприятий во многих точках мира. Под руководством AD Ports Group находится десять портов и терминалов ОАЭ.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза. Основная задача ЕЭК – обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

///nCa, 4 октября 2023 г.