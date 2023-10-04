Молодые эко-активисты из Центральной Азии объединяются для продвижения устойчивого развития

1 октября 2023 года в Самарканде начал работу Центральноазиатский молодёжный экологический лагерь, направленный на разработку Центральноазиатской стратегии по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодёжи в климатическую повестку, сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Центральноазиатский эко-лагерь, собравший более чем 60 молодежных лидеров эко-активистов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, приурочен к COP-28 – Конференции сторон Конвенции по изменению климата, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Мы здесь собрались, чтобы услышать молодёжь, и Ваше мнение в вопросах изменения климата. Как вы знаете, природа не знает границ, и региональный подход, диалог между сторонами, участие молодёжи в решении данных проблем — это ключ. Каждый имеет право быть услышанным. Центральноазиатский молодёжный экологический лагерь является одним из мероприятий, который позволит Вам высказаться»,- сказал на открытии эколагеря министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов.

«Повестка важна тем, что мы хотим подчеркнуть решающие голоса в этом процессе. В целом, когда мы говорим об изменениях климата, без вашей лепты, вашего участия и возможности каждому из вас высказаться в этом процессе, мы наверное никогда не добьёмся серьёзных результатов», – отметил на открытии мероприятия глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.



Основной целью ЦА эко-лагеря является признание роли молодежи в действиях по борьбе с изменением климата, предоставление молодым экоактивистам платформы для выдвижения предложений и эко-инициатив, а также интеграции молодёжного экологического движения в Центральной Азии.

В течение пяти дней организуются такие мероприятия, как лекции «Климат в ЦА от ЮНИСЕФ», «Региональные вопросы и меры по смягчению и адаптации к изменению климата от ПРООН», «Декларация о детях от ЮНИСЕФ», «Инициатива GEP от ЮНЕСКО», «Практические кейсы проектов регионального масштаба», «Вводная лекция по региональной стратегии от Министерства экологии и Министерства образования», работа в группах по дорожной карте ЦА, шахматный турнир Международного университета туризма и культурного наследия «Шёлковый путь», обсуждение и презентация результатов работы в командах, игра Эко-Заковат, презентация проекта Eco-Schools «Эко образование в Узбекистане», презентации эко образовательных программ в ЦА от представителей иностранных делегаций, презентации Университета «Шёлковый путь» по Дорожной карте ЦА и «Устойчивым практикам и традициям народов ЦА», посадка деревьев на территории Университета и др.

Также для участников эко-лагеря организованы экскурсии по туристическому комплексу Silk Road Samarkand, туристической деревне Конигиль и достопримечательностям исторического города Самарканд.

«Важным является то, что инициатива Центральноазиатского эко-лагеря исходит от молодежи. Молодые экоактивисты становятся драйвером идей и тем самым они влияют на нас, взрослых. Дают нам посыл, чтобы мы в своей работе учитывали их голоса. И именно это произойдёт здесь, в эко-лагере, где будут вместе работать и ребята, и учёные, и представители международных организаций», – рассказал первый заместитель руководителя исполнительного органа Международного общественного фонда Zamin Абдукаххор Абдуганиев.



ЦА эко-лагерь организован при поддержке Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Министерства дошкольного и школьного образования, Министерства молодежной политики и спорта, Международного общественного фонда «Zamin», ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ПРООН и ФАО.

В ходе мероприятия эксперты ЮНИСЕФ, ПРООН, ФАО и ЮНЕСКО в фокусе изменения климата в ЦА рассмотрели вопросы глобального потепления, его причины и последствия. Представители молодежи вместе с международными специалистами также обсудили влияние климата на региональную экономику и социальную сферу.

«Сегодняшний eco camp – это не только хорошая возможность обсудить важные темы, но и настоящий пример того, как молодежь может стать активным участником в борьбе за сохранение нашей планеты», – поделилась мнением юная эко-активистка из Казахстана Рахима Нокен.

«Одна из самых интересных идей, которая мне понравилась на обсуждениях, это «Внедрение волонтёрских часов при трудоустройстве или поступлении в ВУЗ», – поделилась мнением юная эко-активистка из Казахстана Рахима Нокен.

Эколагерь завершит работу 5 октября. ///nCa, 4 октября 2023 г. (Фото: Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана)

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