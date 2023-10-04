Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева и Китайский нефтяной университет будут сотрудничать в сфере науки и образования

В Пекине Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева и Китайский нефтяной университет подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере науки и образования.

Подписание документа состоялось в рамках участия туркменской делегации в международной конференции «На пути к углеродной нейтральности: Образование, технологии, таланты», посвященной 70-летию Китайского нефтяного университета и состоявшейся в Пекине с 1 по 2 октября, сообщает портал «Туркменистан: Золотой Век».

В состав туркменской делегации вошли представители Международного университета нефти и газа имени Ягшигельды Какаева.

Конференция проводилась включала в себя тематические сессии по углеродно-нейтральным системам образования, по углеродно-нейтральным перспективам науки и технологий, а также форум молодых талантов с участием начинающих специалистов в области развития углеродно-нейтральных систем.

В рамках заседаний широко обсуждались вопросы, связанные с достижением углеродной нейтральности и перспективами перехода к «зеленой энергетике».

Ректор Международного университета нефти и газа имени Ягшигельды Какаева Байраммырат Атаманов выступил на конференции с докладом на тему «Наука, образование и инновационные технологии в нефтегазовой сфере Туркменистана».

Международный форум во многом способствовал обмену идеями, обогащению знаний и опыта среди молодых талантов в области науки, образования и технологий в глобальной энергетике для обеспечения углеродной нейтральности и устойчивого развития человечества.

Китайский нефтяной университет в Пекине (CUP), основанный в 1953 году, является ключевым национальным университетом, находящимся в ведении Министерства образования КНР. Он является участником «Проекта 211» – проекта национальных ключевых университетов и колледжей, нацеленного на подготовку элитных специалистов, повышения исследовательских стандартов университетов высокого уровня и разработки стратегий социально-экономического развития. Вуз также участвует в «Проекте 985» – масштабном проекте по развитию системы высшего образования в Китае.

Почитаемый как «колыбель талантов», Китайский нефтяной университет является важной базой для подготовки специалистов для нефтяной и нефтехимической промышленности. Вуз превратился в многопрофильный и всесторонний университет, специализирующийся на нефтяной промышленности и технологиях.///nCa, 4 октября 2023 г.