News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Китай и Казахстан обсуждают перспективы увеличения экспорта казахстанской нефти

Китай и Казахстан обсуждают перспективы увеличения экспорта казахстанской нефти

By

Вопросы экспорта газа и увеличения поставок нефти из Казахстана в Китай были обсуждены во вторник, 3 октября, на встрече Президента Касым-Жомарта Токаева с Председателем совета директоров CNPC Дай Хоуляном.

В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества Казахстана и China National Petroleum Corporation (CNPC) в нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба Президента Казахстана.

Токаев указал на важность продолжения работы по разведке и добыче углеводородов. Кроме того, были рассмотрены вопросы экспорта газа в Китай и проекта строительства новой нитки газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также перспективы расширения экспорта казахстанской нефти в КНР.

Магистральный газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент протяженностью 1449 км и мощностью 13 млрд куб. м в год играет в стратегическую роль в обеспечении южных и центральных регионов Казахстана местным природным газом, а также расширения экспортных возможностей страны.

В отопительный сезон минувшей зимой, как заявляли власти Казахстана, газопровод Бейнеу-Бозой-Шымкент», функционировал сверх проектной мощности, что актуализирует необходимость строительства второй нитки трубы.

В июле текущего года строительство второй нитки магистрального газопровода было рассмотрено руководителями компанией QazaqGaz, China National Petroleum Corporation (CNPC), PetroChina International и Trans-Asia Gas Pipeline Company (TAPLine, дочернее предприятие китайской государственной компании CNPC).

В мае 2023 года на полях саммита Центральная Азия – Китай в Сиане QazaqGaz и CNPC заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и геологоразведки. Документ также служит правовым фундаментов для начала строительства второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».  ///nCa, 4 октября 2023 г.

 

 

#Бейнеу-Бозой-Шымкент_газопровод, #CNPC, #Китай, #Казахстан, #газ, #трубопровод, #нефть

 

 

Related posts:

  1. В Алматы состоялось 29-ое Заседание Координационного комитета по эксплуатации газопровода «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай»
  2. China and Kazakhstan Discuss Prospects for Increasing Oil Exports
  3. Казахстан расширяет танкерный флот для поставок нефти по Каспию
  4. Китай активизирует инвестиции в Таджикистан для ускорения строительства газопровода Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-Китай
  5. Таджикистан строит первый тоннель для четвертой ветки газопровода Центральная Азия-Китай
  6. Туркменистан наращивает поставки газа в Китай
  7. Газпром: рост мирового газового потребления составит 20% в ближайшие 20 лет – 40% прироста обеспечит Китай
  8. Казахстан и Китай подписали более 20 документов, в том числе по энергетике, транспорту и безвизовому режиму
  9. CNPC – генеральный партнер международного форума OGT-2022
  10. Туркменистан и Казахстан обсуждают сотрудничество в области образования
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan