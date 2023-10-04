Агентство «Туркмен Связь» участвует в Международной конференции Cyber Security Central Eurasia 2023 в Ташкенте – Туркменистан и Узбекистан налаживают сотрудничество по кибербезопасности

Туркменская делегация во главе с председателем Агентства «Туркменсвязь» Хаджимурад Худайгулиевым принимает участие в 1-й Международной конференции по кибербезопасности «Cyber Security Central Eurasia 2023» в Ташкенте.

Двухдневная конференция (3-4 октября) на тему «Значимость кибербезопасности в цифровом мире: решения, угрозы и сотрудничество с акцентом на защиту критически-важной инфраструктуры и бизнес-активов» сфокусирована на вопросах международного взаимодействия по обеспечению региональной защиты данных от киберугроз, разработки современных цифровых решений, обмена опытом в этой сфере и дальнейшего эффективного развития межрегионального сотрудничества, сообщает Агентство.

В мероприятии принимают участие более 250 делегатов, свыше 40 спикеров, представляющих 130 компаний из 24 стран, включая регуляторов из таких государств, как Оман, Узбекистан, Азербайджан, Турция, Грузия, Япония, Туркменистан, Казахстан, а также Международный союз электросвязи, FIRST, OIC-CERT.

Основной задачей конференции по кибербезопасности CSS 2023 является создание международной интерактивной платформы высокого уровня для регионального киберсообщества с целью обмена опытом, демонстрации современных решений, а самое главное – открытия возможностей для нового делового сотрудничества на взаимовыгодной основе.

Туркменистан и Узбекистан подписали Меморандум о сотрудничестве в области кибербезопасности

На полях форума состоялась встреча руководителя агентства «Туркменсвязь» Хаджимурада Худайгулиева и министра цифровых технологий Республики Узбекистан Шерзода Шерматова, передает Turkmenportal.

В ходе переговоров обсуждены возможности развития двустороннего сотрудничества в сфере кибербезопасности, защиты информации от киберугроз, подготовки специалистов в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности, развития цифровой экономики.

Также, государственная служба кибербезопасности Туркменистана при Агентстве «Туркменарагатнашык» («Туркменсвязь») и Государственное унитарное предприятие «Центр кибербезопасности» Узбекистана подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере кибербезопасности.

В меморандуме стороны выразили намерение сотрудничать в следующих областях: