Турция назначила в Туркменистан  нового посла

Ахмет Демирок назначен новым послом Турции в Туркменистане. Об этом сообщают турецкие сми со ссылкой на министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Ахмет Демирок родился 21 августа 1970 года в районе Кулу провинции Конья. Он получил начальное, среднее и среднее образование в Кулу. Окончил Ближневосточный технический университет, факультет экономики и административных наук.

В 2012-2014 годах учился в Мидлсексском Университете в Лондоне и получил магистерское звание в области общественной дипломатии.

Демирок работает в структуре Министерства иностранных дел с 1993 года.

Занимал пост посла Турции в Катаре с октября 2013 года по февраль 2017 года. С августа 2021 года по настоящее время являлся послом Турции в Эритреи.

Ахмет Демирок женат, отец троих детей, свободно говорит по-английски. ///nCa, 2 октября 2023 г.

#Турция, #Туркменистан