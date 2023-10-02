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Новый Посол Азербайджана в Туркменистане вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Мередову

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2 октября 2023 года, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял копии верительных грамот у вновь назначенного Посла Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмета Гезалова, сообщает МИД Туркменистана.

Мередов поздравил Посла с назначением на ответственный пост и выразил готовность туркменской стороны оказывать всестороннее содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической миссии.

В ходе встречи обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном по приоритетным направлениям политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.

Состоялся обмен мнениями по перспективам дальнейшего развития партнёрства как в межгосударственном формате, так и в рамках международных структур, прежде всего, в ООН.

Говоря о существующих стратегических отношениях между Азербайджаном и Туркменистаном, министр подчеркнул перспективы дальнейшего развития этих отношений и выразил уверенность в том, что в период деятельности нового посла будут достигнуты успешные результаты в этом направлении, передает Trend.

В свою очередь Гезалов отметил, что приложит все усилия для расширения двусторонних отношений и будут предприняты соответствующие шаги в направлении развития сотрудничества в соответствии с духом стратегического партнерства во всех сферах.

В области торгово-экономического партнёрства, собеседники отметили рост двустороннего товарооборота, а также подчеркнули большой потенциал взаимодействия в данной сфере.

В качестве важных направлений сотрудничества отмечены также топливно-энергетический комплекс, вопросы экологии и охраны окружающей среды, взаимодействие в области транспорта и логистики.

Также было отмечено плодотворное сотрудничество двух стран в области образования, науки, туризма, а также сфере культурных обменов. ///nCa, 2 октября 2023 г. (Фото: МИД Туркменистана, Trend)

 

 

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