Осень открывает возможности для любителей природы в Стамбуле и его окрестностях

Помимо богатого исторического наследия, яркой культуры и искусства, а также вкусной кухни, Стамбул и его окрестности предлагают в осенние месяцы пешеходные маршруты с потрясающими пейзажами. Эти маршруты, проходящие в центре города или рядом с ним, открывают множество возможностей для путешественников, любящих природу и желающих открыть для себя цвета Стамбула и окрестностей осенью. Во время отпуска вы можете пройти по этим маршрутам и увидеть пейзажи, полные уникальной флоры и животных, а также леса вокруг города. Мы составили список лучших треккинговых маршрутов по Стамбулу и его окрестностям, чтобы вы могли насладиться уникальным отдыхом на природе.

Из центра города в объятия природы

Белградский лес площадью 5300 гектаров является одним из лучших мест для отдыха на природе и активного отдыха в Стамбуле. Шестикилометровая тропа в Белградском лесу начинается у входа в парк и проходит мимо прекрасных природных пейзажей и архитектурных чудес древнего Стамбула. Вы можете устроить пикник, взять с собой палатку или покататься на велосипеде в Белградском лесу, чтобы избежать городской суеты.

Полонезкёй — еще одно популярное место отдыха для любителей природы из-за его близкого расположения к Стамбулу. В Полонезкёе есть места для пикников и палаток, лесные пешеходные тропы и более 3000 гектаров земли, а также природный парк, где посетителей ждут благородные олени, косули, белки, куропатки и сороки.

В районах Шиле, Сарыер и Арнавуткёй, расположенных на севере Стамбула, также есть небольшие леса, которые можно исследовать во время пеших прогулок и походов.

Green Adventures – на шаг впереди города

Природный парк Баллыкаялар, расположенный всего в 1,5 часах езды от Стамбула, идеально подходит для легких и сложных походов. Парк, обозначенный как «Природный парк и природная охраняемая территория», представляет собой настоящий рай для активного отдыха. В парке, расположенном к западу от Коджаэли, можно увидеть лесных животных, таких как коричневая ворона, крот, соловей, косуля. олени и белки в их среде обитания.Помимо походов вы можете заняться кемпингом, скалолазанием и каньонингом.Природный парк Баллыкаялар, который предлагает посетителям смотровые террасы на долины, озера, водопады и ручьи, является одним из обязательных к посещению мест. места для разнообразных впечатлений от природы.

Учмакдере, старая деревня в районе Шаркёй Текирдага, также является еще одной альтернативой для любителей природы. Помимо того, что город является одним из мест для треккинга недалеко от Стамбула, он также предлагает приятные возможности для парапланеризма и кемпинга.

Плато Эрикли, чудо природы, расположенное в районе Чинарджик провинции Ялова и примерно в 1,5 часах езды на машине от Стамбула, манит любителей природы. Плато, где можно прогуляться в тени каштанов, вязов, яблонь, елей и лип, предлагает «незабываемый отдых» в объятиях спокойной природы. Неожиданно пешеходные маршруты плато Эрикли приводят посетителей к водопадам. Вы можете насладиться живописными видами водопада Чифте, озера Дипсиз, плато Дельмедже и водопада Эрикли, совершая пешие прогулки и освежаясь в небольших озерах, образованных водопадами. ///nCa, 31 августа 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)