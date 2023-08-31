Грузооборот Международного порта Туркменбаши превысил полмиллиарда тонн-километров за январь-июль 2023 г

За январь-июль 2023 года грузооборот Международного морского порта в Туркменбаши составил 541,24 миллион тонно-километров, план по этому показателю выполнен на 223,5 %. В годовом исчислении достигнут рост на 125,7%, пишет газета «Туркменистан» со ссылкой на статистику агентства морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздерьяеллары».

За отчетный период объем грузоперевозок через порт Туркменбаши превысил 1,755 миллион тонн грузов, в том числе 1, 304 тонн приходится на грузы, перевезенные морским транспортом, а 451 050 тонн – речным транспортом. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года достигнут рост на 119%.

Кроме того, объем пассажироперевозок составил 82 576 пассажиров, что на 107,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

По данным за январь-июль 2023 года сумма доходов Международного порта Туркменистана (без учета налога на добавленную стоимость) составила 254,24 миллиона манат, а установленный план по доходам реализован на 118 %. Таким образом, доход гавани вырос на 106,8% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

37,5 % этих доходов составляют валютные поступления. План по валютным поступлениям выполнен на 100,4%, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года достигнут рост на 102,7%.

Туркменбашинский международный морской порт был основан в октябре 1896 года на восточном берегу Каспийского моря. В 2018 году был пущен в строй полностью модернизированный порт с расширенной инфраструктурой. Сегодня морская гавань Туркменистана представляет собой мультимодальный транспортно-коммуникационный хаб, который обеспечивает Центральной Азии выход на транспортные сети Кавказа и Европы. ///nCa, 31 августа 2023 г.