USAID поддерживает туркменских специалистов в изучении новых методов лечения туберкулёза

Агентство США по международному развитию (USAID) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ходе ознакомительной поездки в Ригу, Латвия, провели тренинг по клиническому ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза (ЛУ-ТБ) для туркменский специалистов по туберкулезу.

Семидневный курс повышения квалификации, организованный Сотрудничающим центром ВОЗ в Риге, Латвия, предназначен для врачей-фтизиатров из города Ашхабада и велаятов Туркменистана. Курс включал интенсивную работу на местах, интерактивный анализ конкретных случаев, ознакомительные поездки, групповые дискуссии и презентации.

Тренинг нацелен на интеграцию актуальных руководств, рекомендаций и научных данных по клиническому и программному ведению ЛУ-ТБ.

Все эти усилия способствуют выполнению Национальной программы по профилактике туберкулеза и борьбе с ним в Туркменистане на 2021-2025 годы.

Кроме того, знания об инновациях в лечении и ведении лекарственно-устойчивого туберкулеза с последовательным обучением медицинского персонала позволят на ранней стадии выявлять случаи туберкулеза и снижать развитие активного туберкулеза среди инфицированных, тем самым снижая заболеваемость туберкулезом и смертность от него, как предусмотрено в Глобальной стратегии USAID по борьбе с туберкулезом (ТБ) и Стратегии ВОЗ «Покончить с туберкулезом». ///nCa, 28 августа 2023 г.

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