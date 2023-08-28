Первый грузовой состав из России отправился в Саудовскую Аравию по коридору Север-Юг через Центральную Азию

Первый грузовой поезд отправился из России в Саудовскую Аравию по международному транспортному коридору Север-Юг, транзитом через Казахстан, Туркменистан и Иран.

Генеральный директор таможенного департамента иранской провинции Голестан Шахрияр Шахриари сообщил в интервью местной прессе о том, что первый грузовой поезд из России проследовал в Иран через пограничный с Туркменистаном переход Инче-Бурун.

Далее состав движется на юг в порт Бандар-Аббас и оттуда груз будет транспортирован в Джидду.

По словам Шахрияри, в железнодорожный состав входят 36 контейнеров.

Подсчитано, что новый маршрут сократит время доставки на несколько дней, отметил он чиновник.

Стоимость транзита товаров по коридору Север-Юг была снижена почти вдвое в результате снижения таможенного тарифа, подчеркнул Шахрияри.

Ожидается, что по транспортному коридору “Север-Юг” в Европу будет обеспечена доставка индийской, китайской и восточноазиатской продукции почти на 250 миллиардов долларов, пишет иранская пресса.

Ранее, «Российские Железные Дороги» сообщили о запуске нового маршрута в Иран через погранпереход Акяйла (Туркменистан) – Инчебурун (Иран). Этот маршрут стал дополнительным в рамках сервиса по отправке контейнерных поездов со станций Южно-Уральской железной дороги в направлении иранского морского порта Бендер-Аббас через погранпереход Сарахс.

Данный сервис уже осуществляется ежемесячно и ориентирован на широкую номенклатуру грузов. ///nCa, 28 августа 2023 г.

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