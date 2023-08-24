Транспорт и Туризм могут стать драйверами сотрудничества между Туркменистаном и Астраханской областью

В среду, 23 августа, руководитель Балканской области Туркменистана встретился по видеоконференцсвязи с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. Об этом сообщает министерство внешних связей Астраханской области.

В совещании приняли участие: с российской стороны – заместитель председателя Правительства Астраханской области Денис Афанасьев, министр внешних связей региона Владимир Головков, заместитель министра промышленности, торговли и энергетики региона Михаил Кабаков, с туркменской стороны – временно исполняющий обязанности начальника Международного морского порта Туркменбаши Сейитгулы Байсеидов, директор Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана по Балканскому велаяту Батыр Юсубов.

«Для нашей области Туркменистан является одним из главных международных партнеров. У нас много совместных проектов в сферах торговли, логистики, промышленности, культуры и образования. Уверен, что Балканский велаят сможет принять самое активное участие в их реализации», – отметил Бабушкин.

Транспорт, логистика, судостроение

Игорь Бабушкин подчеркнул, что для Астраханской области, являющейся важнейшим участком МТК «Север – Юг», особое значение имеет развитие грузоперевозок на Каспии. Этому будет способствовать установление регулярной судоходной линии между портами Астраханской области и Международным морским портом Туркменбаши.

По словам Бабушкина, астраханская портовая инфраструктура готова к приёму всех типов судов и обработке всех видов грузов. Наличие регулярной судоходной линии между Астраханью и Туркменбаши позволит выйти на новые объемы грузоперевозок.

Важным направлением сотрудничества с Туркменистаном губернатор считает судостроение.

«Наши корабелы готовы выполнять заказы на условиях промышленной кооперации с туркменскими коллегами», – отметил глава Астраханской области, уточнив, что астраханские заводы могли бы осуществлять сборку корпусов судов, а далее их можно транспортировать в порт Туркменбаши и проводить дооснащение на заводе «Балкан».

В свою очередь, Ходжамырат Ашырмырадов подробно рассказал о реализации транспортно-логистических проектов в Балканском веляте. В приоритете – обустройство Международного морского порта Туркменбаши.

По его словам, общая пропускная способность порта Туркменбаши составляет в среднем около 17 миллионов тонн грузов в год без учёта нефтепродуктов, в том числе 300 тысяч пассажиров, 75 тысяч грузовых машин, 400 тысяч контейнеров, 3 миллиона тонн навалочных и 4 миллиона тонн генеральных грузов.

По мнению руководителя Балканского велаята, развитие Международного морского порта Туркменбаши открывает широкие возможности для сотрудничества с Астраханской областью в транспортно-логистической сфере.

«Считаю, что это будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических связей между нашими странами и регионами», – подчеркнул Ашырмырадов.

Выступивший на совещании временно исполняющий обязанности начальника Международного морского порта Туркменбаши Сейитгулы Байсеидов напомнил том, что на совещании в Астрахани, которое состоялась в начале 2023 года, была подтверждена взаимная заинтересованность в развитии линейного судоходства между астраханскими портами и портом Туркменбаши.

«Мы готовы продолжить контакты с астраханскими коллегами в данном направлении», – отметил он.

Туризм

По мнению Игоря Бабушкина, перспективной сферой взаимодействия является туризм.

Как отметил, глава Астраханской области, географически туристическая зона Аваза находится значительно ближе к югу России, чем большинство зарубежных курортов. Из Астрахани до Туркменбаши полет займет около часа.

В этой связи Губернатор поднял вопрос открытия регулярного авиасообщения по данному направлению и облегчения визового режима для российских туристов в «Авазе».

Игорь Бабушкин рассказал коллегам о том, что в Астраханской области завершается строительство современного комфортабельного судна «Пётр Великий», который в 2024 году начнет совершать туристические рейсы по Каспийскому морю с заходом, в том числе, в Туркменистан.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности начальника Международного морского порта Туркменбаши Сейитгулы Байсеидов сообщил о том, что в настоящее время прорабатываются вопросы возможности приёма «Петра Великого» в морской гавани Туркменистана.

Астрахань готовится к 300-летию со дня рождения Махтумкули

Губернатор Астраханской области проинформировал туркменскую стороны о подготовке в области программы мероприятий по случаю 300-летия со дня рождения мыслителя, поэта и философа Махтумкули Фраги.

Отметив особую роль муниципалитетов в межрегиональном взаимодействии, Губернатор предложил активизировать контакты по линии городов-побратимов Астрахани и Туркменбаши, организовав для этого взаимные визиты делегаций для обсуждения направлений совместной работы.

Игорь Бабушкин пригласил хякима Балканского велаята посетить Астраханскую область с рабочим визитом.

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В 2022 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Астраханской областью и Балканским велаятом Туркменистана, а также соглашение о побратимстве между городами Астраханью и Туркменбаши. ///nCa, 24 августа 2023 г.