EERA и Туркменистан изучают потенциал сотрудничества в области энергетических исследований

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов провел встречу с генеральным секретарем Европейского альянса энергетических исследований (EERA) Аделем Эль Гаммалем, сообщает Посольство Туркменистана в Брюсселе.

В ходе обсуждений особое внимание было уделено потенциальному сотрудничеству между EERA и научно-исследовательскими институтами Туркменистана, которые активно занимаются низкоуглеродными технологиями. Генеральный секретарь высказал большой энтузиазм в отношении совместных инициатив и обмена знаниями в области энергетических исследований и инноваций.

Учитывая глобальную устремленность к достижению целей, предусмотренных Парижским соглашением и настоятельную необходимость сокращения выбросов углекислого газа, стороны изучили стратегии сотрудничества для решения своих климатических задач.

Туркменистан стремится к низкоуглеродному будущему. Страна ставит перед собой амбициозную цель – сократить выбросы парниковых газов на 20% к 2030 году. Являясь крупным производителем природного газа, Туркменистан также обладает высоким потенциалом в области возобновляемых источников энергии.

Европейский альянс энергетических исследований (EERA) – это некоммерческая ассоциация, представляющая собой крупнейшее сообщество исследователей низкоуглеродной энергетики в Европе и ключевой участник Стратегического плана ЕС по энергетическим технологиям (SET). Альянс был создан в 2008 году ведущими исследовательскими институтами с целью расширения и оптимизации возможностей ЕС в области энергетических исследований. Сегодня он объединяет более 250 организаций из 30 стран.

EERA координирует свою деятельность в рамках 18 совместных программ, которые предоставляют ведущие мировые научные знания по трем основным направлениям: низкоуглеродным технологиям, материалам и системам. ///nCa, 24 августа 2023 г. (источник фото – Посольство Туркменистана в Бельгии)