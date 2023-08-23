Как Казахстан осваивает возобновляемую энергетику

На фоне мировых трендов на декарбонизацию и снижение углеродного следа возобновляемые источники энергии (ВИЭ) активно развиваются в Казахстане.

В 2013 году Указом Главы государства утверждена Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике». Она закладывает основы для глубоких системных преобразований с целью перехода к экономике новой формации посредством повышения благосостояния, качества жизни населения Казахстана и вхождения страны в число 30-ти наиболее развитых стран мира при минимизации нагрузки на окружающую среду. Кроме того, в 2015 году Республика Казахстан в рамках Парижских соглашений присоединилась к борьбе с изменениями климата. В этой связи, страна предпринимает активные шаги, направленные на развитие ВИЭ.

По состоянию на июль текущего года в Республике действуют

133 объекта ВИЭ, установленной мощностью 2527 МВт:

– 48 объект ветровых электростанций мощностью – 1107,5 МВт;

– 43 объектов солнечных электростанций мощностью – 1148 МВт;

– 39 объектов гидроэлектростанций мощностью – 269,605 МВт;

– 3 объекта биогазовых электростанций мощностью – 1,77 МВт.

По итогам 1 полугодия 2023 года объем электроэнергии, выработанный объектами возобновляемой энергетики, составил 3,35 млрд.кВтч (ВЭС – 1910 млн.кВтч; СЭС – 976,3 млн.кВтч; ГЭС – 461,8 млн.кВтч; БиоЭС – 1,8 млн.кВтч) или 5,8% от общего объема производства электрической энергии.

С 2018 года отбор проектов ВИЭ проходит по аукционному механизму. Это позволило с одной стороны сделать прозрачным и понятным процесс отбора проектов и инвесторов, с другой стороны сделать ставку на более эффективные технологии и проекты, позволяющие минимизировать влияние на тарифы у конечных потребителей от ввода мощностей ВИЭ.

Для достижения принятых целевых индикаторов по выработке электрической энергии от ВИЭ – 6% в 2025 году, к 2030 году – 15%, к 2050 году – 50% (с учетом альтернативных источников), Министерством энергетики РК сформирован План проведения аукционных торгов на 2024-2027 годы, а также График проведения аукционных торгов на 2023 год согласно которым до 2027 года для проектов ВИЭ планируется выставить 6720 МВт.

Согласно Графику проведения аукционных торгов на 2023 года первые лоты аукционных торгов пройдут 31 августа и 1 сентября текущего года по отбору проектов ГЭС. Далее аукционные торги по СЭС, ВЭС и БиоЭС пройдут в ноябре текущего года. Общий объем выставляемой мощности составляет 860 МВт, из них для проектов ГЭС – 250 МВт, СЭС – 100 МВт, ВЭС – 500 МВт и БиоЭС – 10 МВт.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства энергетики РК: https://www.gov.kz/memleket/entities/energo?lang=ru, а также на сайте организатора аукционных торгов – АО «КОРЭМ»: https://www.korem.kz. ///Министерство Энергетики Казахстана, 21 августа 2023 г.

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