Туркменистан решительно осуждает расовую дискриминацию и на постоянной основе проводит политику взаимопонимания между народами, недопущения любого различия, исключения, ограничения или предпочтения, основанного на признаках расы, родового, национального или этнического происхождения.

Об этом туркменская делегация заявила в своем выступлении на 110-й сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) в Женеве, которая проходит в период с 7 по 31 августа 2023 года в Отделении Организации Объединенных Наций.

Туркменскую делегацию, в состав которой входят представители МВД, правоохранительных органов, Генеральной Прокураторы, министерства юстиции, парламента и национального института по правам человека, возглавляет заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев.

В ходе работы первого дня сессии, началось обсуждение вопросов, касающихся выполнения положений Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Делегация Туркменистана в ходе своих выступлений предоставила информацию о позитивных изменениях в политической, экономической, правовой и социально-культурной сферах жизнедеятельности туркменского общества.

Туркменская делегация подчеркнула, что в вопросах устранения расовой дискриминации Туркменистан исходит из принципов рассматриваемой Конвенции, Дурбанской декларации и Программы действий. На национальном уровне эти принципы поддерживаются и принимаются во внимание, как при совершенствовании законодательства, так и при осуществлении правоприменительной практики.

Представленный Туркменистаном доклад охватывает период с 2016 по 2019 год и содержит информацию о ключевых законодательных, судебных, административных, практических мерах, имеющих непосредственное отношения к положениям Конвенции и предпринятых действиях со времени представления доклада Туркменистана в 2015 году.

Как заявил во вступительном выступление руководитель туркменской делегации, согласно последней переписи населения в Туркменистане, проживают представители 61 национальности, численность которых превышает 936 000, что составляет 14 % от общего населения страны.

Отмечалось, что правительство Туркменистана осуществляет все необходимые законодательные и практические меры, направленные на ликвидацию любых форм расовой дискриминации.

В Туркменистане был утверждены и реализуются Национальный план действий по искоренению безгражданства на 2019-2024 гг, Национальный план действий по реализации прав детей на 2023-2028 гг., Национальный план действий по гендерному равенству на 2021-2025 годы, Национальный план действий в области прав человека на 2021-2025 гг.

В настоящее время разрабатывается проект Национального плана действий по противодействию торговли людьми на 2023-2026 гг.

Задача всех планов действий направлена на обеспечение и поощрение прав человека, независимо от цвета кожи, расовой принадлежности, политических и религиозных убеждения, национальности, пола и происхождения.

Определённые шаги предпринимаются и по усилению в стране Аппарата Омбудсмена. В 2022 году бюджет Аппарата был увеличен в два раза по сравнению с 2021 годом. Агентства ООН, ОБСЕ оказывают техническую поддержку в укреплении потенциала аппарата Омбудсмена.

В выступлении главы делегации Туркменистана также акцентированы меры, предпринимаемые властями по защите наиболее уязвимых категорий лиц – лиц без гражданства, беженцев, мигрантов. Учитывая положительную динамику решения вопросов искоренения безгражданства, Туркменистан намерен в 2024 году намерен провести региональную конференцию по данной тематике.

Подчеркивалось, что с 2011 года по настоящее время Туркменистан предоставил свое гражданства 29 697 человека, из которых в период с 2019 по 2023 гг в гражданство были приняты 7631 человек. Разрешение на проживание в Туркменистане получили 4438 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Согласно статистике, были рассмотрены документы 1530 представителей 26 национальностей. На выдачу разрешения на проживание в Туркменистане были рассмотрены 315 заявлений представителей 23 национальностей из 9 стран, заявил Хаджиев.

В завершении своего выступления Хаджиев подчеркнул, что Туркменистан продолжает реформирование национальной системы защиты прав человека, включающие в себя правовые и институциональные компоненты. При этом особое внимание уделяется выполнению международных обязательств в области прав человека, рекомендациям договорных органов ООН по представленным национальным докладам.

Туркменистан ратифицировал Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 23 сентября 1994 года. ///nCa, 22 августа 2023 г.

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