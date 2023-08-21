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Аэротакси для Казахстана: проект татарстанских инженеров

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Татарстанские инженеры разрабатывают проект аэротакси для североказахстанских городов Павлодар и Аксу.

Как передает агентство «Татар-информ», экспериментальным проектом службы аэротакси для Казахстана занимается казанское бюро «Планер».

В Павлодаре проживают 367 тысяч человек, в Аксу – 72 тысячи. Между городами 40 километров, их разделяет река Иртыш. Для быстрого реагирования и связи двух городов предлагается организовать на их территории базы аэротакси и аэрослужбы скорой помощи.

В Аксу уже определены два перспективных участка для размещения точки-базы для аэрослужбы. В Павлодаре такие службы будут размещаться в трех городских зонах.

На базе службы будут организованы станция зарядки для электромобилей, сервисы для обслуживания клиентов и курсы обучения по обслуживанию электротранспорта.

Технологии электрического аэротранспорта в современном мире развиваются очень быстро. Так же быстро к людям приходит осознание, что за этим видом транспорта будущее.

По замыслу авторов проекта, городские автозаправки могут служить площадками для взлета и посадки аэротранспорта. Кроме того, сети АЗС в городах распределены относительно равномерно и с определенным шагом, а значит, сетью электрозаправок и аэрослужб можно охватить весь город.

Аэротранспорт может стать настоящим спасением для мегаполисов, страдающих дорожными пробками. Для перегруженных зон значение аэротакси или аэрослужбы неотложной помощи сильно возрастает, особенно в часы пик. ///nCa, 21 августа 2023.

 

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