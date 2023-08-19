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В Небо Каппадокии Поднялись Самые Удивительные Воздушные Шары Мира

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В турецкой Каппадокии, знаменитой своими «сказочными дымоходами», прошел фестиваль воздушных шаров необычной формы. В показательный полет отправились 22 шара с участниками из Великобритании, Швейцарии, США, Германии, Франции, Бельгии, Испании, Португалии, Словении, Македонии, Люксембурга и Турции. Отечественные и иностранные туристы по достоинству оценили художественно оформленные воздушные шары, в том числе в виде мороженого, утки, Обеликса, осьминога, космического корабля и турецкого флага.

Международное мероприятие состоялось в рамках Фестиваля воздушных шаров и культурного маршрута Каппадокии. Подготовка к полетам проходила рано утром, после чего шары один за другим поднялись в небо. Опытные пилоты показали свое мастерство, управляя шарами различных расцветок и моделей, созданными специально для каппадокийского фестиваля, а публика восхищенно следила за танцем этих аэростатов над таинственной землей «сказочных дымоходов».

В этом году фестивали культурных маршрутов Турции пройдут в 11 городах страны

Фестивали культурных маршрутов Турции проходят под эгидой Министерства культуры и туризма Турции с 2021 года. Нынче они стартовали 5 августа в Каппадокии. Фестивали культурных маршрутов Турции, один из самых многогранных в мире проектов в области культуры и искусства, на этот раз состоятся в 11 илах страны. Вслед за Фестивалем воздушных шаров и культурного маршрута Каппадокии 5–13 августа мероприятия пройдут в турецких илах Трабзон, Эрзурум, Чанаккале, Газиантеп, Анкара, Конья, Стамбул, Диярбакыр, Измир и Анталья.

Программа фестивалей «Культурные маршруты Турции»:

Фестиваль культурного маршрута Сумела – Трабзон  19–27 августа 2023 года

Фестиваль культурного маршрута Паландекен – Эрзурум  19–27 августа 2023 года

Фестиваль культурного маршрута Трои – Чанаккале   9–17 сентября 2023 года

Фестиваль культурного маршрута ГастроАнтеп – Газиантеп 16–24 сентября 2023 года

Фестиваль культурного маршрута Башкент – Анкара  16 сентября – 1 октября 2023 года

Фестиваль мистической музыки – Конья   23–30 сентября 2023 года

Фестиваль культурного маршрута Бейоглу – Стамбул  30 сентября – 15 октября 2023 г.

Фестиваль культурного маршрута Сура – Диярбакыр  14–22 октября 2023 года

Фестиваль культурного маршрута Эфеса – Измир  28 октября – 5 ноября 2023 года

Фестиваль культурного маршрута Анталии – Анталия   4–12 ноября 2023 года

///nCa, 19 августа 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)

 

 

#Турция, #туризм, #воздушные_шары, #Каппадокия

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