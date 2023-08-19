Импорт из Туркменистана в Великобританию вырос на 400% – Департамент бизнеса и торговли

Общий объем товарооборота между Великобританией и Туркменистаном за период с апреля 2022 года по март 2023 года составил 52 млн фунтов стерлингов, увеличившись на 30%, или на 12 млн фунтов стерлингов в текущих ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Такие данные приведены в торгово-инвестиционном бюллетене британского Департамента Бизнеса и Торговли.

За отчетный период общий объем экспорта Королевства в Туркменистан составил 37 миллионов фунтов стерлингов, увеличившись на миллион футов стерлингов в годовом исчислении.

Из всего стоимостного объема экспорта в Туркменистан на долю товаров приходится 15 миллионов фунтов стерлингов (40,5%) и 22 миллиона фунтов стерлингов (59,5%) – на долю услуг.

При этом впечатляющий рост достиг импорт из Туркменистана в Великобританию. Этот показатель вырос на 400% и составил 15 миллионов фунтов стерлингов (рост на 12 миллионов фунтов стерлингов в текущих ценах, по сравнению с периодом апрель 2021 года – март 2022 года).

В структуре импорта из Туркменистана стоимость импортированных товаров равна 10 миллионам фунтов стерлингов (66,7%) и стоимость услуг – 5 миллионов фунтов стерлингов (33,3%).

В товарном экспорте из Великобритании в Туркменистан доминирует продукция следующих групп: химикаты, общепромышленное оборудование, самолеты, электротовары.

В номенклатуре импорта из Туркменистана в Великобританию выделяются такие товарные группы, как неорганические химикаты, механические электрогенераторы, общепромышленное оборудование, металлические руды и лом, очищающие средства.

Со полным статистическим обзором туркмено-британского товарооборота можно ознакомиться здесь: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1178581/turkmenistan-trade-and-investment-factsheet-2023-08-18.pdf

///nCa, 19 августа 2023 г.

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