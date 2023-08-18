Прикаспийские страны обсуждают подготовку к встрече глав МИД

18 августа в Москве Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с послами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана, посвященную Международному дню Каспийского моря, сообщает МИД РФ.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе.

Обсуждены дальнейшие шаги по наращиванию взаимодействия в формате «пятерки», включая подготовку к предстоящей в Москве встрече министров иностранных дел прикаспийских государств, говорится в сообщении.

Ранее, на конференции «Каспийское море – море мира и дружбы», состоявшейся 12 августа в Авазе, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов заявил, что Ашхабад считает необходимым рассмотреть на Совещании, в первую очередь, вопросы, связанные с практическим осуществлением положений Конвенции о правовом статусе Каспия и остальных пятисторонних документов, принятых прикаспийскими странами.

Также Мередов обратил внимание на необходимость определения площадки для выработки мер, направленных на оздоровление экологической обстановки на Каспийском море. ///nCa, 18 августа 2023 г.

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