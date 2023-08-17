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Спикер Палаты представителей парламента Малайзии желает посетить Туркменистан

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Посол Туркменистана в Малайзии Мухамметнияз Машалов встретился со спикером Палаты представителей парламента Малайзии Таном Шри Дато Джохари Абдулом 17 августа 2023 года, сообщили в туркменской дипмиссии в Куала Лумпуре.

В ходе встречи стороны обсудили пути укрепления парламентского сотрудничества между Туркменистаном и Малайзией. Они подчеркнули, что парламентское сотрудничество является важным инструментом обеспечения эффективных отношений, международного сотрудничества и укрепления взаимопонимания.

Тан Шри Дато Джохари Абдул выразил заинтересованность в визите в Туркменистан в этом году.

Посол поприветствовал данное предложение и отметил, что визит будет способствовать дальнейшему укреплению парламентских отношений между двумя государствами. ///nCa, 17 августа 2023 г.

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