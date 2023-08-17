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Национальный флот Туркменистана предлагает иностранным судам услуги по заправке топливом

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Морской торговый флот Туркменистана предлагает услуги по бункеровке (заправке) дизельным топливом иностранных судов, заходящих в Международный морской порт Туркменбаши.

На официальном сайте флота сообщается: «К вашим услугам предлагается бункеровка судовым топливом не только у причалов порта Туркменбаши, но и непосредственно на рейде район № 78, что значительно экономит время пути, предоставляя судам возможность после бункеровки следовать дальше по назначенному маршруту».

Бункеровку производит буксир «Серпай», который помимо топлива может снабдить иностранные суда питьевой водой и продуктами питания.

Дополнительная информация по телефону: 8 (243) 5-02-61 и электронной почте – info@mmf.com.tm

///nCa, 17 августа 2023 г.

 

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