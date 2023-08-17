Казахстан и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере портовой инфраструктуры

Крупнейшая эмиратская портовая группа AD Ports Group примет участие в реализации крупного инфраструктурного проекта в одном из каспийских портов Казахстана, что означает дальнейшее закрепление эмиратского бизнеса в Центральной Азии.

Казахстанская компания Semurg Invest и AD Ports Group подписали соглашение об основных условиях сотрудничества между компаниями, предусматривающее взаимодействие по строительству зернового терминала и многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

ТОО «SEMURG INVEST» является владельцем и девелопером многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык.

Комплекс будет включать в себя несколько терминалов – зерновой терминал, универсальный грузовой терминал, терминал наливных грузов, терминал генеральных грузов, а также транспортно-логистический центр. Общая планируемая перевалочная мощность проекта составляет 10 млн. тонн в год.

Проект включен в Концепцию развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года и играет важную роль в развитии Среднего коридора и диверсификации экспортных маршрутов.

На территории терминала «Саржа» уже действует склад временного хранения, построены два причала, подъездные железнодорожные пути, завершена первая фазы зернового терминала и терминала генеральных грузов.

По словам генерального директора компании Semurg Invest Нуржана Марабаева, «вскоре ожидается перевалка первых грузов. Полная реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута на 10 млн тонн в год».

Региональный директор AD Ports Group Абдулазиз Зайед Аль-Шамси отметил, что эмиратская сторона заинтересована в сотрудничестве с портом Курык по реализации важнейшей транспортно-логической инициативы для развития экспортных маршрутов в Центральной Азии.

ОАЭ – важный инвестиционный партнер Казахстана

Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты укрепляют торгово-инвестиционные отношения.

По итогам первого квартала 2023 года из ОАЭ в Казахстан было привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму 209,7 млн долларов США, что на 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (83,1 млн.долл.США).

В 2025-2023 годы ОАЭ инвестировали в Казахстан 3,38 млрд долларов США.

В настоящее время в Казахстане действует 250 компаний с участием капитала ОАЭ. ///nCa, 17 августа 2023 г.

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