Юридическая компания по интеллектуальной собственности «Шмидт и Орлов» предлагает провести тренинги для туркменских госслужащих

Юридическая компания «Шмидт и Орлов» нацелена на плодотворное сотрудничество с Туркменистаном по всем интересующим направлениям путем организации тренингов для представителей государственных ведомств страны в сфере защиты товарных и географических знаков, промышленных образцов, авторских прав. Об этом заявила представитель компании Ангелина Тарасова на встрече в Посольстве Туркменистана в Казахстане, Астана.

Как сообщает туркменская дипмиссия, стороны обсудили широкий круг вопросов интеллектуальной собственности, от регистрации товарных знаков до мирового опыта регулирования интеллектуальной собственности.

Также, были представлены материалы о деятельности компании в разных уголках мира.

В заключение беседы стороны подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог по вышеуказанным направлениям.

В марте этого года представители компании «Шмидт и Орлов интеллектуальная собственность» провели семинар-тренинг для сотрудников Таможенной Службы Туркменистана.

Компания «Шмидт и Орлов Интеллектуальная Собственность» (S&O IP) оказывает юридические услуги в сфере интеллектуальной собственности. Компания имеет 25-летний опыт работы и оказывает услуги по всему миру, включая Китай, страны СНГ, Юго-Восточную Азию и Центральную Азию. S&O IP предоставляет решения по широкому спектру вопросов интеллектуальной собственности, от регистрации до обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности. Практика компании охватывает все элементы интеллектуальной собственности, включая товарные знаки, патенты, промышленные образцы, авторские права, доменные имена, коммерческую тайну и недобросовестную конкуренцию.///nCa, 16 августа 2023 г.

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