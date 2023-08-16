Познакомьтесь с Древними Городами Эгейского Региона

Прекрасные пляжи, великолепные старинные города, окруженные оливковыми плантациями, и бесподобная кухня, в которой ценится вся прелесть оливкового масла… В Эгейском регионе, также известном как «турецкий берег счастья», создан настоящий рай для отдыха, со множеством туристических услуг, Голубыми круизами и парусным спортом, а также восхитительной кухней, вдохновленной местными продуктами, и все это дополняется поразительными пейзажами. Самые могущественные императоры древности строили города вдоль торговых путей, издавна проложенных по эгейскому побережью, и самые значимые исторические перемены тоже происходили именно здесь. Давайте заглянем в таинственное прошлое этих территорий.

К истокам эпического сказания: путешествие в Трою

Древний город Троя, расположенный около деревни Тевфикие в иле Чанаккале, входит в число важнейших древних городов мира и самых интригующих пунктов на карте Эгейского региона. В 1998 году Троя, насчитывающая девять культурных слоев и 3 тыс. лет непрерывной истории, была включена в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этот древний город также служит отправной точкой Маршрута Энея, первого и единственного культурного маршрута Совета Европы, начинающегося в Турции. В знаменитом Музее Трои, отмеченном самыми престижными музейными наградами Европы, собрана коллекция артефактов и археологических находок, обнаруженных в регионе. Древний город Ассос находится в очаровательной эгейской деревне Бехрамкале, на вершине холма с террасным спуском к морю. Самая высокая точка Ассоса, этой жемчужины северного Эгейского побережья, ожидающей своих ценителей, отмечена храмом Афины. В Ассосе можно увидеть руины и других сооружений, таких как агора, гимнасий и театр. Одним из наиболее прославленных жителей Ассоса стал Аристотель, который основал здесь свою знаменитую философскую школу, а после отправился в Македонию обучать будущего Александра Великого.

Сокровища Измира

Перечисляя древние города Эгейского региона, нельзя не упомянуть Эфес, куда ежегодно приезжают тысячи местных и иностранных туристов. Один из крупнейших портовых городов своего времени, процветавший в эллинистический и римский период, Эфес был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году. Библиотека Цельса, рассчитанная на 30 тыс. человек и крупнейшая в Турции; античный театр; ворота Мазея и Митридата; храм Адриана и храм Артемиды, одно из семи чудес Древнего мира, а также террасные дома, демонстрирующие быт богатых римских семей, – вот лишь некоторые достопримечательности Эфеса. Приехав сюда, вы также можете посетить Дом Девы Марии, могилу апостола Иоанна и пещеру Семи спящих отроков.

Еще один древний город из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО – это измирская Бергама. В Бергаме, игравшей важную роль в эллинистическую, римскую и византийскую эпоху, находятся семь значимых церквей, упомянутых в Откровении Иоанна Богослова. В античной части Бергамы, Пергамоне, по сей день сохранились храм Афины, Траянеум и Пергамская библиотека. По пути с Верхнего Акрополя к современной Бергаме с холма открывается панорамный вид на весь город. Еще одна достопримечательность Бергамы – храм Сераписа, сейчас называемый «красной базиликой».

Помимо знаменитых античных городов на эгейском побережье, существует и множество других, удаленных вглубь региона. К ним относятся древний город Айзаной в Кютахье и древний город Сардис в Денизли, причем оба входят в Предварительный список наследия ЮНЕСКО. Следующий великолепный памятник Денизли – это древний город Иераполис, который был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1988 году совместно с травертинами Памуккале как объект культурного и природного наследия. В Бурдуре, на пути в Айдын, вы сможете увидеть находящиеся в Списке ЮНЕСКО Афродизиас и потрясающий античный Сагалассос.

В Мугле Эгейское море встречается со Средиземным. В этом прекрасном месте, среди руин сотен построек, вы совершите путешествие во времени на восемь тысяч лет назад, ведь в Мугле расположено сразу несколько древних городов, в том числе Каунос, Книдос и Тлос. Выбрав это широко известное направление, вы также сможете посетить соседствующие друг с другом город Ксанф и святилище Летоон, оба включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Ксанфе, некогда столице Ликии, сохранились античные надгробные монументы. Направляясь в Датчу, тихий городок Муглы, посетите древний город Книдос, расположившийся у слияния Эгейского и Средиземного морей. В Книдосе, античном центре культуры, искусств и торговли, на место соединения двух морей можно взглянуть из величественного театра, чтобы в полной мере ощутить магию этой вошедшей в историю уникальной местности.///nCa, 16 августа 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)