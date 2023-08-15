Неизвестная настольная игра может рассказать нам о культуре древней цивилизации Маргуш в Туркменистане

Команда российских археологов из Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Института этнологии и антропологии РАН в ходе раскопок в Туркменистане обнаружили полный набор для неизвестной древней настольной игры, передает ТАСС со ссылкой на директора ИИМК РАН Андрея Полякова.

“В этом году мы сделали уникальную находку – в одном из погребений найден набор фигурок для некой игры. Фигурки находили и ранее, но они были разрознены – здесь одна фигурка, там другая. А сейчас мы получили набор, в который входят 12 каменных фигурок пирамидальной формы, 8 каменных шариков, 3 обработанных камушка серпентинита, 3 фишки в виде плодов фисташки, 2 ракушки и имитация раковин каури. Безусловно, это полный набор”, – рассказал Поляков.

Археологам предстоит кропотливая работа с источниками, чтобы понять предназначение, суть и правила древней игры, характерной для цивилизации Маргуш, или Маргиана, процветавшей на территории городища Гонур-депе в бронзовом веке, на рубеже III-II тысячелетий до нашей эры.

В ходе последних раскопок ученым ИИМК РАН также удалось обнаружить большую печать с изображением быка, попирающего змею, и другие интересные находки, связанные с местной древней культурой, отметил Поляков

В апреле этого года после четырехлетнего перерыва в связи с пандемией возобновила свои комплексные исследования в Каракумах Российско-Туркменская Маргианская археологическая экспедиция, работающая на базе Центра антропоэкологии Института Этнологии и Антропологии Российской Академии Наук.

Во время весенней археологической экспедиции были проведены археологические раскопки на двух территориях общей площадью более 1500 кв. м. к югу и юго-западу от центрального комплекса известного памятника эпохи бронзы Гонур-депе. Особого внимание исследователей заслужили обнаруженные большие глиняные шары с разным числом воткнутых в них мелких фрагментов керамики острием вверх, каменный двусторонний амулет-печать с интереснейшим, ранее не встречавшимся изображением, несколько фрагментов ритуального керамического сосуда с сохранившимися налепами в виде лягушек, змей и других животных. Были и другие находки. ///nCa, 15 августа 2023 г.

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