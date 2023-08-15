АБР поддерживает развитие Туркменистана посредством займов, грантов и технической помощи на сумму свыше $ 600 миллионов

На сегодняшний день Азиатский Банк Развития (АБР) выделил Туркменистану 13 займов, грантов и технической помощи в государственном секторе на общую сумму 632,6 миллиона долларов, говорится в обновленном информационном бюллетене Банка.

В 2022 году АБР увеличил свой портфель технической помощи по сделкам на 225 000 долларов США, чтобы помочь подготовить приемлемые для финансирования проекты в Туркменистане. АБР значительно продвинулся в рассмотрении предложенных проектов, включая проект по наращиванию потенциала экспортеров малых и средних предприятий и проект модернизации железной дороги Ашхабад-Душак.

Совокупные выплаты по кредиту Туркменистану составляют 484,71 миллиона долларов. Они финансировались за счет обычных капитальных ресурсов. Текущий суверенный портфель АБР в Туркменистане включает 1 кредит на сумму 500 миллионов долларов.

АБР является давним партнером правительства Туркменистана, оказывая помощь, имеющую решающее значение для удовлетворения потребностей страны в области развития. АБР помогает правительству улучшить связность транспортной инфраструктуры, диверсифицировать экономику, развивать человеческий капитал и частный сектор, а также укреплять потенциал в области разработки политики.

В настоящее время банк готовит проекты в секторах здравоохранения, финансов, транспорта и энергетики. Продолжающийся проект по укреплению национальной электросети поддерживает создание взаимосвязанной национальной сети электропередачи с целью улучшения электроснабжения. Туркменистан также пользуется региональной технической помощью в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

АБР работает над следующей стратегией странового партнерства для Туркменистана, которая обеспечит стратегические рамки взаимодействия на 2024-2028 годы. Уделяя особое внимание рыночной связанности, стратегия охватит такие направления, как национальное экономическое развитие, диверсификация экономики, развитие частного сектора и инвестиции, наращивание человеческого капитала, поддержка мер по борьбе с изменением климата, включая адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий, а также учет гендерной проблематики.

В рамках этого процесса АБР проводит ряд диагностических исследований для определения возможностей и приоритетных областей для следующего этапа партнерства АБР–Туркменистан. В новой стратегии особое внимание будет уделяться переходу страны на низкоуглеродную энергетику в соответствии с обязательством АБР привести свои новые операции в соответствие с Парижским соглашением.

С информационным бюллетенем АБР можно ознакомиться здесь: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27807/tkm-2022.pdf

///nCa, 15 августа 2023 г.

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