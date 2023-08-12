По итогам заседания СБ ООН страны Центральной Азии заслушали брифинг Главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии

11 августа 2023 года в Постоянном Представительстве Туркменистана при ООН был организован брифинг с участием Специального представителя Генерального секретаря ООН, главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПД) г-на Кахи Имнадзе и Постоянных Представителей государств Центральной Азии.

К.Имнадзе проинформировал о состоявшемся 10 августа отчёте Совету Безопасности ООН о деятельности Центра. По словам Спецпредставителя, отчёт в Совбезе прошел в позитивном и конструктивном ключе. Подчеркивалось, что члены Совета Безопасности ООН положительно оценили работу Регионального центра и поддержали дальнейшие усилия по укреплению его мандата.

В ходе брифинга К.Имнадзе, в частности, проинформировал о нижеследующих аспектах, которым было уделено особое внимание в ходе полугодового отчёта в Совете Безопасности ООН:

Развитие многосторонних форматов взаимодействия стран Центральной Азии с другими регионами мира и значимость состоявшихся в 2023 году Саммитов по линии «ЦА-Европейский Союз», «ЦА-КНР», «ЦА-Совет сотрудничества арабских государств Залива»;

Результаты Саммита Президентов Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана 4 августа в Ашхабаде. Отмечалась эффективность данного формата для продвижения сотрудничества в сфере энергетической безопасности, транспортной взаимосвязанности и рационального использования водных ресурсов;

Подготовка к Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии, намеченной на 14-15 сентября текущего года в Таджикистане, а также к приуроченному к этим датам Саммиту Глав государств-учредителей МФСА;

Поддержка дальнейшему развитию Зоны мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 76/299 и основываясь на результаты дебатов Генеральной Ассамблеи по данному пункту повестки дня, проведённых 16 мая 2023 года;

Развитие налаженных ранее механизмов взаимодействия стран региона с Афганистаном при поддержке РЦПД;

Большое значение трансрегиональных энергетических проектов TAPI и CASA-1000 для укрепления экономической и политической стабильности в регионе;

Эффективное выполнение Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии в Центральной Азии;

Значимость взаимодействия Центра с региональными организациями;

Необходимость развивать учреждённые в регионе при содействии Регионального центра многосторонние платформы, в особенности Диалог женщин стран Центральной Азии, Академию превентивной дипломатии для молодёжи и другие.

В ходе встречи Постоянный представитель Туркменистана при ООН А.Атаева, выразив твёрдую поддержку туркменской стороны деятельности РЦПД, отметила необходимость дальнейшего наращивания его потенциала и интенсивности деятельности в соответствии с приоритетными направлениями, обозначенными в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН о роли Центра, принятых по инициативе Туркменистана 17 февраля 2023 года и в 2021, 2017 годах.

Были отмечены имеющиеся широкие возможности для использования потенциала Туркменистана как нейтрального государства и страны-расположения Регионального центра по превентивной дипломатии для налаживания и развития многостороннего диалога с властями Афганистана.

Сообщалось также о планах учредить при поддержке Центра Диалог молодёжи стран Центральной Азии и провести его первую встречу в четвёртом квартале 2023 года в Туркменистане. ///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, 11 августа 2023 г.