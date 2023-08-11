Цель устойчивого развития № 5 «Гендерное равенство» – достижения Туркменистана

Гендерное равенство зафиксировано в качестве пятой цели устойчивого развития «обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек». Согласно ООН «гендерное равенство – это не только одно из основных прав человека, но и необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого развития». Цель 5 устойчивого развития направлена на решение таких задач, как ликвидация всех форм дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек, включая торговлю людьми; признание как ценности неоплачиваемого труда по ведению домашнего хозяйства и принципа общей ответственности в семье; обеспечение всестороннего и реального участия женщин и равных для них возможностей для принятия решений в политической, экономической и общественной жизни; обеспечение доступа к услугам в области репродуктивного здоровья и экономическим ресурсам, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Согласно проведённой в декабре прошлого года сплошной переписи населения и жилищного фонда в Туркменистане около 50 % населения составляют мужчины, более 50 % женщины.

В Туркменистане мужчины и женщины имеют равные права и возможности. Это закреплено в Конституции страны, а также в Семейном, Трудовом, Избирательном, Гражданском кодексах, в Кодексе о социальной защите населения, в Законах «О занятости населения», «Об образовании», «Об охране здоровья граждан», «О государственной службе», «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и равных возможностей женщин и мужчин» и в других нормативных правовых актах. В 2020 году был утверждён второй «Национальный план действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021–2025 годы».

Второй Добровольный национальный обзор по выполнению Целей устойчивого развития, представленный Туркменистаном на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, который проходил в июле текущего года в Нью-Йорке (США), подтвердил прогресс страны в реализации гендерной политики.

Вот несколько цифр:

В 2022 году доля мест, занимаемых женщинами в национальном Парламенте, составила 25,7 %.

Доля женщин в местных органах представительной власти (халк маслахаты) составляет 21,7 %

В 2022 году доля женщин на руководящих должностях составила 22,4 %

В структуре численности работников крупных и средних предприятий доля женщин в 2021 году составила 42,5 %

Доля женщин-предпринимателей в 2022 году – 32,5 %

Девушки составляют 2/3 части студентов, обучающихся в средних профессиональных образовательных учреждениях

Доля обучающихся девушек в высших профессиональных учебных заведениях также значительно выросла и составила к 2022 году 42,5 %

При этом в высших профессиональных учебных учреждениях девушки всё активнее приобретают навыки в новых перспективных областях, таких как технологические, физико-математические науки, а также в области цифровых технологий.

Туркменистан в среднесрочном периоде продолжит реализацию Национального плана действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021–2025 годы по семи стратегическим направлениям:

1) укрепление и совершенствование законодательной базы в целях достижения гендерного равенства;

2) обеспечение гендерно ориентированной охраны здоровья;

3) содействие равному доступу к образованию;

4) противодействие гендерному насилию в отношении женщин и девочек;

5) расширение экономических прав и возможностей женщин и девочек;

6) повышение участия женщин на всех уровнях, в т.ч. в политической и общественной сферах;

7) укрепление институциональных механизмов по поддержке гендерного равенства. ///nCa, 11 августа 2023 г.

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