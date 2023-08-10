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Всемирная продовольственная программа ООН поддерживает международные инициативы Туркменистана

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9 августа 2023 года состоялась встреча между Послом Туркменистана в Японии А.Байрамовым и директором Отдела по связям с Японией Всемирной продовольственной программы (ВПП) Ясухиро Цумурой, сообщает Посольство Туркменистана в Токио.

В ходе встречи посол Байрамов проинформировал главу организации об инициативах, выдвинутых Туркменистаном на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, направленных на поддержание мира и безопасности и достижение целей устойчивого развития, включая созыв крупного международного форума по продовольственной безопасности в сотрудничестве с соответствующими органами ООН.

В свою очередь, Ясухиро Цумура выразил поддержку региональным и глобальным инициативам Туркменистана, подчеркнув свою готовность оказывать всестороннюю поддержку в их продвижении.

Согласно приоритетным позициям Туркменистана на 78-й сессии ГА ООН, важнейшим направлением деятельности Туркменистана по реализации ЦУР является максимальное содействие ООН в решении продовольственной проблемы. Пандемия «КОВИД-19», наряду с другими неблагоприятными факторами обнажила уязвимость именно тех государств, где эта проблема не решена, где население не получает полноценного питания.

Исходя из этого, Туркменистан предлагает созвать под эгидой ООН, в сотрудничестве со Всемирной Продовольственной Программой, Всемирной Организацией Здравоохранения, Детским Фондом ООН крупного международного форума по продовольственной безопасности.

Мировая продовольственная программа – это международная организация в рамках ООН, которая оказывает продовольственную помощь по всему миру. Это крупнейшая в мире гуманитарная организация и ведущий поставщик школьного питания. Основанная в 1961 году, ВПП ООН имеет штаб-квартиру в Риме и офисы в 80 странах. ///nCa, 10 августа 2023 г. [источник фото – Посольство Туркменистана в Японии]

 

#Туркменистан, #ООН, #Всемирная_Продовольственная_программа, #приоритетные_позиции_Туркменистана_на_78-ой сессии_ГА_ООН

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