Саудовская ACWA Power установила самую большую ветряную турбину в Центральной Азии

ACWA Power, зарегистрированная в Саудовской Аравии компания, мировой лидер в области возобновляемой энергетики, успешно установила первую ветряную турбину в рамках своего проекта ветроэлектростанции Баш мощностью 500 МВт, расположенной в Бухарской области Узбекистана, сообщает пресс-служба компании.

Ветрогенератор производства Envision является крупнейшим в своем роде в Центральной Азии мощностью 6,5 МВт. Установка ветряной турбины и генератора была выполнена подрядчиком по проектированию, закупкам и строительству (EPC) – Китайской энергетической инженерной корпорацией (CEEC).

7 декабря 2022 года CEEC заключила EPC-контракт на каждую из ветряных электростанций мощностью 500 МВт в Баш и Джанкельды.

«Успешная установка первой турбины на ветроэлектростанции Баш – лишь один из многих этапов, которые мы рады отметить в рамках этого проекта. Самое главное, что устойчивый прогресс приближает нас к поддержке долгосрочных амбиций Узбекистана по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны», – прокомментировал директор по управлению портфелем ACWA Power Кашиф Рана.

После завершения строительства в первом квартале 2025 года на территории ветроэлектростанции Баш будет действовать 79 ветрогенераторов и, как ожидается, станция будет вырабатывать более 1650 ГВт-ч электроэнергии в год, что сократит выбросы углекислого газа на 750 тонн в год.

Портфель ACWA Power в Узбекистане насчитывает 10 проектов совокупной стоимостью инвестиций в 7,5 миллиарда долларов США. ///nCa, 9 августа 2023 г.

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